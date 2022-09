Oljefondet kaster ut cannabis- og tobakksselskaper

Til sammen ni selskaper utelukkes fra Oljefondet, ifølge en melding onsdag kveld.

Det er styret i Norges Bank som har tatt beslutningen om utelukkelsene fra Oljefondet, som ledes av Nicolai Tangen.

Fire av dem er cannabisselskapene Aurora Cannabis, Canopy Growth, Cronos Group og Tilray Brands.

Bakgrunnen er at fondet ikke skal være investert i selskaper «som produserer cannabis til rusformål,» ifølge en melding på Oljefondets nettsider.

I tillegg utelukkes også tobakksprodusentene Scandinavian Tobacco Group, Eastern CO og Hanjaya Mandala Sampoerna. Dette fordi fondet ikke skal være investert i selskaper som produserer tobakk eller tobakksvarer, ifølge meldingen.

Også selskapene NHPC Ltd og Young Poong Corp kastes ut. Her viser styret til en «uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlige miljøskader».

