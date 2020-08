Coronakrisen rammer energikjemper: Exxon ikke lenger nest størst

Et indisk kjempekonsern kontrollert av en av verdens rikeste menn tok denne uken over for Exxon som verdens nest største energiselskap målt ved markedsverdi, etter Saudi Aramco.

Indias rikeste mann, Mukesh Ambani, kontrollerer konglomeratet Reliance Industries som blant annet driver med raffinerier. Denne uken passerte selskapet oljegiganten Exxon i markedsverdi, etter at coronakrise og oljeprisfall har skapt utfordringer i oljebransjen.

Reliance Industries Ltd er kontrollert av Indias rikeste mann, Mukesh Ambani, som også er en av verdens aller rikeste personer.

Fredag var det indiske konglomeratets børsverdi oppe i 200 milliarder dollar, etter å ha passert Exxons markedsverdi tidligere i uken. Exxons markedsverdi var til sammenligning på 175 milliarder dollar fredag.

Dermed har Reliance inntil videre tatt over rollen som det nest største selskapet i den globale energibransjen. Det aller største energiselskapet i verden er Saudi Aramco, som ifølge Bloomberg har en markedsverdi på 1.760 milliarder dollar.

Oljeprisen skaper omveltninger

Skiftet i selskapsverdier i energibransjen kommer etter en periode med dramatisk oljeprisfall. Det er en fordel for oljeimportører og forbrukere, mens oljeprodusentenes inntekter rammes.

Også raffinerier er rammet av fallende etterspørsel etter bensin og diesel, men Reliance er et konglomerat med mye annen aktivitet som demper nedturen, blant annet innen telekom og teknologi.

Oljeprisen startet året på 66 dollar fatet, men lå i en periode etter coronakrisen på under 20 dollar fatet. I skrivende stund omsettes et fat olje til 43 dollar.

Både Reliance og Exxon leverte kvartalstall denne uken. Exxon Mobil omsatte for 32,6 milliarder dollar og tapte 1,1 milliarder dollar i andre kvartal. Reliance omsatte for 13,4 milliarder dollar og fikk et overskudd på 1,8 milliarder dollar.

– Det betydelige bortfallet av etterspørsel grunnet global nedstengning påvirket vår virksomhet innen hydrokarboner, men fleksibiliteten i virksomheten gjorde oss i stand til å drive på nær normale nivåer og levere industriledende resultater, sier Mukesh Ambani ifølge en melding.

– Konservativ tilnærming til klimautfordringen

Analysesjef Per Magnus Nysveen i Rystad Energy påpeker at det indiske konglomeratet har en usedvanlig sterk posisjon innen petrokjemi og oljeraffinering.

– Reliance Industries opererer i det største vekstmarkedet for oljeetterspørsel, nemlig India, sier Nysveen i en e-post til E24.

Markedsverdien til oljeselskaper som Exxon har naturlig nok blitt hardt rammet av oljeprisfallet den siste tiden. Også selskaper som Shell, Equinor, Chevron, Total og Eni har meldt om dramatiske tap i krisekvartalet etter coronasmitten.

En annen årsak som bidrar til at Reliance nå er større enn Exxon kan ifølge Rystad-toppen være investorers økte oppmerksomhet om klimaspørsmålet.

– Exxon har lenge vært det oljeselskapet som alle fond investerte i hvis de ville ha lang eksponering mot olje, sier Nysveen.

– Denne posisjonen ser de ut til å tape, kanskje delvis på grunn av selskapets konservative tilnærming til klimautfordringen, og aksjen har det siste året blitt repriset mot fundamentale verdier, sier han.

Exxons konsernsjef Darren Woods tok over ledelsen etter Rex Tillerson.

Bredbånd, nett og streaming

Selv om Reliance hovedsakelig driver med energi og har rundt 80 prosent av inntektene sine derfra, har Ambani den siste tiden utviklet selskapets virksomhet innen detaljhandel og digitale tjenester gjennom selskapet Jio Platforms Limited.

Jio eier virksomheter som leverer alt fra bredbånd til streamingtjenester og nyhetstjenester og en rekke ulike apper innen blant annet helse, sikkerhet og spill.

Reliance eier 67 prosent av Jio Platforms. I det siste har selskapet også fått med seg store internasjonale teknologiselskaper på eiersiden, inkludert Facebook med 9,99 prosent og Google med 7,73 prosent.

Konglomeratet satser altså på langt mer enn energi. Blant annet er det også involvert i kunstig intelligens, påpeker Rystad-analytiker Palzor Shenga.

– Oppgangen i aksjekursen er et resultat av en rekke investeringer det har klart å sikre seg i JIO-plattformen fra ulike selskaper, gjennom å selge andeler på nær 30 prosent, sier Shenga.

Også Saudi-Arabias statsfond har gått inn på eiersiden i JIO Platforms, og de enorme salgene av eiendeler har ifølge Forbes bidratt til at Reliance nå er gjeldfritt.

– På den andre siden har Exxon tapt mye på grunn av lavere oljeetterspørsel og følgen av dette på raffinerivirksomheten, sier Shenga.

Verdens femte rikeste

Mukesh Ambani er ifølge Bloomberg Billionaires Index verdens femte rikeste mann med en formue på 79,4 milliarder dollar.

Det er blant annet seks milliarder dollar mer enn formuen til den kjente investoren Warren Buffett som står bak selskapet Berkshire Hathaway.

De eneste milliardærene som sitter på større verdier enn Ambani er LVMH Moët Hennessy-sjef Bernard Arnault, Facebook-sjef Mark Zuckerberg, Microsoft-grunnlegger Bill Gates og Amazon-eier Jeff Bezos, ifølge Bloomberg-indeksen.

Tesla-sjef Elon Musk.

Også Tesla peiset forbi

Mange aviser har også omtalt at Exxon nylig ble passert av Tesla i markedsverdi, etter at elbilprodusenten i lang tid har gitt full gass på børsen.

Dette kan selvsagt være et blaff, men etter Parisavtalen har mange investorer økt sin satsing på grønne aksjer og obligasjoner. Det kan potensielt tale for et varig skifte i synet på olje og gass. Selv om disse energikildene vil være dominerende globalt lenge ennå, er det usikkert hvor mye vekst denne sektoren kan stå for.

E24 har en rekke ganger omtalt investorers økende interesse for bærekraftige investeringer, en utvikling som så langt har gagnet norske børskometer som Nel og utenlandske aktører som Tesla og Nikola som jobber med å lage hydrogenlastebiler.

I juni skrev E24 at det nå er «grønne» aksjer for 110 milliarder kroner på Oslo Børs, og at disse aksjene nå er dobbelt så mye verdt som oljeleverandørene.

