Analytiker: Hver sjette oljejobb kan bli borte

– Utsiktene er dystre, sier sjefanalytiker Audun Martinsen i Rystad Energy. Han frykter massive kutt av ansatte i norsk leverandørindustri.

Sjefanalytiker Audun Martinsen i Rystad Energy tror oljebransjen vil gå gjennom store kuttrunder i tiden fremover.

Publisert: Publisert: 6. august 2020 22:22

Allerede er det varslet større kutt av norske ansatte i oljeservicegiganter som National Oilwell Varco (NOV), Schlumberger og TechnipFMC.

Overforsyning i markedet og senket etterspørsel som følge av koronaviruset drar oljeprisen langt under 2020-prognosene. I tillegg hindrer reiserestriksjoner flere serviceselskaper å utføre oppgaver.

Lav etterspørsel

Kuttrundene kan dermed bli stygge fremover, mener Rystad Energy-analytiker Audun Martinsen.

– Utsiktene er dystre, sier han til Aftenposten/E24, til tross for regjeringens skattepakke til næringen som skal stimulere til investeringer i bransjen.

Rystad Energy er et uavhengig analyse- og rådgivningsselskap innenfor olje, gass og energi.

– Koronaviruset gjør at etterspørselen er lav. Det fører til at selskapene er forsiktige med investeringer, sier Martinsen videre.

De mest sårbare selskapene er ingeniørbedrifter, ifølge Rystad.

– Der er det allerede gjort store kutt, men det kommer flere, sier han.

Spår nedbemanning på 15 prosent

Rystad Energy, som opererer med rundt 150.000 direkte og indirekte sysselsatte i oljenæringen i Norge, anslår at arbeidsstokken vil krympe med rundt 15 prosent, altså 22.500 ansatte, innen 2022.

– Basert på forventede innkjøp, antall prosjekterte bygg, og felt i drift, ser vi at selskapene kommer til å nedbemanne, utdyper Martinsen.

Nestleder Lill-Heidi Bakkerud i LO-forbundet Industri Energi deler uroen over situasjonen i næringen.

– Vi er veldig bekymret over utviklingen. Koronasituasjonen kan bli langvarig. Derfor er det viktig at vi jobber med det vi kan jobbe med, så håper vi at en kommer opp med gode løsninger på helsesiden, med testing og vaksiner, sier hun til Aftenposten/E24.

De jobber nå for at myndighetene skal utvide permitteringstiden fra seks til 12 måneder. Det kunne ha hatt betydning for NOVs kuttrunde, sa tillitsvalgt Kaspar Frengstad til E24 mandag.

Administrerende direktør Rune Johnsen i National Oilwell Varco Norway forklarte overfor E24 mandag at de fortsatt vil ha aktivitet i Norge, men at de blir nødt til å kutte på bakgrunn av ordrereserve og markedsutsikter.

– Det vi ser er en vedvarende nedgang i aktivitet og vi justerer oss i forhold til det, sa han.

Offshore vind kan demme opp

Det er ikke mer enn fire år siden forrige oljekrise, da prisfallet fra 2014 til 2016 kostet Norge rundt 50.000 oljerelaterte jobber. Nå kuttes det nok en gang massivt i investerings- og driftsbudsjetter.

Nordsjøoljen Brent, som lå på 66 dollar fatet ved nyttår, nådde en bunn på under 20 dollar fatet i vår som følge av fin og koronapandemien. Den siste halvannet måneden har den ligget stabilt rundt 40 dollar fatet – også det godt under estimatene.

Det kan ta flere år før oppturen kommer tilbake, tror Rystad Energys analytiker.

– Offshore-vind kan demme opp litt av markedet. Det vil imidlertid ta tid før vi når et høyt nivå, og vi kan ikke vente å få drahjelp før vi kommer inn i 2022/2023. Det kan redde en del. Men da er også oljeprisen tilbake, så vi tror det kan bli bra i 2022/2023, med oppbemanning, sier Martinsen.