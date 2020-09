Ap mener Høyre har mistet troen på Equinor etter forslag om nedsalg

Høyres programkomité vil gå inn for at staten selger seg ned i Equinor. Arbeiderpartiet mener Høyre med dette viser at man ikke har troen på landets statseide energiselskap.

Stortingsrepresentant Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet er oppgitt over Høyres forslag om å selge seg ned i Equinor, og mener det tyder på at partiet ikke har tro på at selskapet klarer å utvikle seg i årene fremover. Vis mer Trond Reidar Teigen/NTB scanpix og Ints Kalnins/Reuters

Publisert: Oppdatert: 3. september 2020 15:21 , Publisert: 3. september 2020 14:21

– Jeg er helt uenig med Høyre, og mener vi må bruke vårt eierskap til å ta en aktiv posisjon, være strategiske, og trappe opp fornybarsatsingen i selskapet, sier stortingsrepresentant Espen Barth Eide, som også er første nestleder i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget.

Han reagerer på at et flertall i Høyres programkomité, med nestleder Henrik Asheim i spissen, mener man bør selge seg ned i Equinor, muligens helt ned til 50,1 prosent, ettersom man fremdeles ønsker aksjemajoritet.

Pengene fra et potensielt aksjesalg, som kan gi vel over 90 milliarder i kassen med dagens børsverdi, skal brukes på grønn omstilling.

– Jeg ønsker ikke å karikere, men det virker som om at så lenge det er verdiskaping så er alt greit for Høyre. Men jeg mener vi fortsatt må ha folk med kjeledress og hjelm i Norge som faktisk lager ting i dette landet, ikke bare «tradere» på Aker Brygge, sier Eide.

Har mistet troen på Equinor

I Arbeiderpartiets partiprogram som også meisles ut i disse dager åpnes det i stedet opp for mer aktivt offentlig eierskap for å nå målene om å skape ny industri, og stå for grønn omstilling.

Equinor nevnes ikke spesifikt, men det understrekes at selskapet er viktig i denne prosessen.

Eide er ikke overrasket over Høyres forslag gitt partiets holdning til statlig eierskap.

– Vi vil ikke sende signalet at vi ikke tror på dette selskapet fremover, sier Eide.

– Så sier du med det at Høyre har mistet troen på Equinor?

– Ja, på en måte. Slik jeg forstår resonnementet fra Asheim så virker det jo som om Equinor er dømt til å bli mindre verdt fremover, men det mener jeg ikke er tilfellet, sier han

Eide understreker at deres holdning til statlig eierskap ikke alene er knyttet til å tjene penger på alle posisjonene, men at man «beholder kontrollen på et norskeid industrilokomotiv», og bruker denne kompetansen til å bygge ny grønn industri.

MOT NEDSALG: Senterpartiets leder undrer seg over Høyres forslag om å selge seg ned i Equinor, og mener det er grønnvasking å skulle bruke pengene fra et nedsalg på klimasatsinger. Vis mer Frode Hansen

Vedum: Staten skal ikke drive risikospredning

Asheim så for seg et storting, som på grunn av bred enighet rundt salg av Oljefondets eiendeler i oppstrøms oljevirksomhet, også ville støtte et nedsalg i Equinor.

Det argumentet følger ikke Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Det er ikke sammenlignbart. Den norske stat skal ikke drive med risikospredning, slik Oljefondet gjør, sier Vedum og legger til:

– Høyre grønnvasker årsakene til man vil selge seg ned. Det er klassisk Høyre-politikk og ville selge seg ned og ut av statlige virksomheter. Equinor er Norges største pengemaskin, og har utrolig stor betydning for norsk industri. Vi mener det er ekstremt viktig at vi beholder statlig kontroll.

– Men Høyre ønsker jo også å beholde kontrollen med over 50 prosent?

– Ja, det kan du si, men så har jo staten 10.000 milliarder i Oljefondet, vi er ikke i kapitalnød. Vi har behov for å skape jobber og industri, da hjelper det ikke med dette ideologiske prosjektet fra Høyre.

Rødt vil kjøpe tilbake hele Equinor

Mens de tre største partiene på Stortinget er uenige om hvorvidt man vil selge ned eller beholde dagens størrelse, vil Rødt programfeste en helt annen retning.

Marie Sneve, nestleder i Rødt og leder av programkomiteen, sier at en samlet komité i partiet kommer til å foreslå at Norge skal kjøpe tilbake hele Equinor, og avvikle utenlandssatsingen i fossile næringer.

Nestleder i Rødt, Marie Sneve vil kjøpe tilbake Equinor. Vis mer Ryan Kelly / NTB scanpix

– Det er ikke noe nytt at Høyre vil selge arvesølvet vårt. Men det er feil medisin for å sikre grønne investeringer, sier Sneve.

– Et nedsalg i Equinor vil bety at deler av de oljeinntektene som vi ønsker at staten skal kanalisere inn i grønt skifte, havner hos private som kan bruke pengene til hva de vil – ikke nødvendigvis investeringer i grønn energi, sier økonomen og Rødt-nestlederen.