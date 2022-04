Tyskland betaler dansker millioner for å stanse vindmøllene

Tall fra Energinet viser at danske vindmølleeiere de siste to årene har fått mer enn en halv milliard kroner for å la vindmøllene stå i ro.

Vindmøller på Jylland i Danmark.

Publisert: I dag 11:01

Flere danske vindmølleeiere stanser møllene selv om det blåser. Det er fordi tyske regler sier at vindmøllene i Tyskland skal kjøre for full maskin.

Kapasiteten i det tyske kraftnettverket er ikke stor nok til å sende den danske strømmen videre i landet. Derfor betaler Tyskland danske vindmølleeiere for å ikke levere strøm som avtalt.

Ifølge den danske nettoperatøren Energinet har danske vindmølleeiere fått mer enn en halv milliard kroner for å la møllene stå stille i løpet av de siste to årene, skriver danske DR.

Vil avslutte ordningen

Utregninger Energinet har gjort viser at danske vindturbiner står stille så lenge, at mengden strøm som går tapt kunne forsynt 300.000 husstander i året.

Underdirektør Jeppe Danø vil ha ordningen med Tyskland stanset, slik at turbinene igjen kan produsere kraft.

– Vi synes rett og slett det er uholdbart å stanse vindturbinene i en tid hvor vi mer enn noen gang trenger all den fornybare energien vi i det hele tatt kan få inn i energisystemet, sier han til DR.

Interesseorganisasjon sier nei

Vindmølleeiernes interesseorganisasjon, Green Power Denmark, vil ikke avslutte ordningen.

De mener det vil koste vindmølleeierne penger, fordi de per nå får mer betalt gjennom den tyske ordningen enn om de selger strømmen.

– Du får betalt for å ikke produsere, og når det er bedre forretning enn å produsere strøm, så gjør man det, sier produksjons- og handelsdirektør i Green Power Denmark til DR.