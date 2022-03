Han er landets nye olje- og energiminister

– Ryddig og åpenbart kunnskapsrik innenfor energi, særlig strøm. Slik beskrives den nye olje- og energiministeren.

Terje Aasland overtar for Marte Mjøs Persen som landets olje- og energiminister. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Han har sittet snart 17 år på Stortinget for Arbeiderpartiet og Telemark. Terje Lien Aasland fra Skien ledet inntil mandag Stortingets energi- og miljøkomité. En komité han også var nestleder i perioden 2013–2017.

Mellom 1991 og 2003 satt han i Skiens kommunestyre, før han altså ble innvalgt på Stortinget ved valget i 2005.

Mandag fikk han nok et nytt politisk verv. Etter pendlerboligsaken som fikk Hadia Tajik til å trekke seg sist uke, tvang det frem Støres første rokering.

– Åpenbart kunnskapsrik

Aasland er utdannet energimontør og i 12 år jobbet han ved Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap. 57-åringen har også vært tilknyttet arbeiderbevegelsen lenge.

Mellom 1994 og 1999 var tillitsvalgt i Norsk Elektriker- og kraftstasjonsforbund.

Nå er han altså olje- og energiminister.

Etter et langt politisk liv ble han mandag statsråd for første gang. Vis mer

Kilder Aftenbladet har vært i kontakt med mandag beskriver han som en ryddig, hyggelig og kunnskapsrik politiker.

– Jeg har alltid hatt et veldig godt inntrykk av ham, forteller en som har jobbet nært Aasland.

– Han er åpenbart kunnskapsrik innenfor energi, særlig strøm, sier en annen.

Dette vil Aasland utvilsomt få bruk for i tiden som statsråd. Høye strømpriser vil prege også tiden fremover.

Krigen i Ukraina medfører høye olje- og gasspriser. Eventuelle sanksjoner på russisk olje og gass vil presse prisene ytterligere. Isolert sett er dette bra for Norge, men det vil presse prisene på kraft opp.

Terje Lien Aasland (57) Født 15. februar 1965, i Skien.

Sittet på Stortinget for Arbeiderpartiet siden 2005.

Gift trebarnsfar.

Ledet Stortingets Næringskomité mellom 2009–2013.

Ledet Stortinget Energi- og miljøkomité fra 2021 til i dag.

Har også vært nestleder i begge komiteen.

Ledet Skien Arbeiderparti i perioden 1995 til 2000.

Ledet Telemark Arbeiderparti fra 2006 til 2020. Vis mer

– Ikke fungert med henne

Som leder i energi- og miljøkomiteen har han også deltatt i vinterens strømdebatt.

Han har blant annet uttalt seg kritisk mot makspris.

Som olje- og energiminister vil han også ha ansvar over Norges elektrifiseringspolitikk. En politikk som i senere tid er blitt satt under press fra flere hold.

Aasland har frem til nylig vært en forkjemper for denne politikken, men mener også at mer av strømmen skal komme fra havvind, ikke fra land.

Men inntil videre mener han at: «(...) alternativ til kraft fra land nok ikke er til stede»

Han har for øvrig beskrevet flytende havvind som et mulig norsk industrieventyr.

– Det første jeg skal gjøre er å sette meg ned å tenke grundig gjennom den alvorlige situasjonen vi er inne i, sa Aasland etter han ble utnevnt mandag.

– Vi skal være en trygg aktør knyttet til husholdningene, sa han videre.

Han fortalte videre at regjeringen for tiden jobber med å eventuelt utvide strømstøtten ut mars.

Om den høye oljeprisen sa han at den nesten er for høy.

– Krigen i Ukraina viser at når energiforsyningen forstyrres så skapes det usikkerhet.

Han ønsket ikke å kommentere en eventuell boikott av russisk olje.

Det har vært tøffe 145 dager for Mjøs Persen som olje- og energiminister. Nå overtar hun landets arbeidslivspolitikk. Vis mer

145 dager. Så lenge fikk bergenseren Marte Mjøs Persen bekle rollen som olje- og energiminister. Det har på ingen måte vært en lystseilas.

Strømkrisen, svak sakshåndtering og dårlige medieopptredener førte til at Stavanger Aftenblad på lederplass i februar mente det var på tide for Persen å si takk for seg.

Det er nettopp det hun gjør. Men fremfor å returnere til lokalpolitikken får hun nå ansvar for Arbeiderpartiets viktigste saksfelt, arbeidspolitikken.

På spørsmål fra Aftenbladet mandag sa Jonas Gahr Støre at han var sikker på at hennes innsats som statsråd gjorde henne klar for rollen som arbeids- og inkluderingsminister.

– Det har vært en knalltøff energisituasjon for deg. Du har løst oppgavene på et utmerket måte, sa påtroppende olje- og energiminister Aasland til sin forgjenger under nøkkeloverrekkelsen mandag.

Kritikerne er ikke fullt så imponert.

– Det har ikke fungert med henne, sier en Terje Halleland (Frp) i energi- og miljøkomiteen.

Det kan også spekuleres i om at Støre har lagt vekt på å ikke fjerne nok en vestlending fra regjeringen.

Med dagens endringer består regjeringen av:

Elleve østlendinger, tre fra Midt-Norge, to bergensere og to nordlendinger. Ingen rogalendinger.

– Vi får en olje- og energiminister med mer kunnskap om feltet, slår en annen Aftenbladet snakker med.

– Men hun får nok også overta et felt hun er mer komfortabel med.