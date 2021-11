Oljeprisfallet tiltar

Oljeprisen faller mer enn fem prosent fredag formiddag. Den nye virusvarianten har ført til at flere land har stanset flyreiser til og fra land sør i Afrika.

Vis mer

Publisert: Oppdatert i dag 10:57

Store utslag preger verdens markeder fredag etter at sørafrikanske myndigheter torsdag varslet om at en ny virusvariant er påvist.

Oljeprisen har vært hardt rammet av fallet gjennom dagen, men i tiden før klokken 11 har fallet tiltatt. Nå koster et fat Nordsjøolje (brent spot) 77,64 dollar, en nedgang på 5,58 prosent fra midnatt.

Samtidig er den amerikanske lettoljen (WTI) ned 6,22 prosent til 73,16 dollar fatet.

Tidligere på dagen falt oljeprisen brått etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skrev på Twitter at unionen vil innføre flyforbud til flere land sør i Afrika.

– EU-kommisjonen vil foreslå, i nært samarbeid med medlemslandene, å aktivere nødbremsen for å stoppe flytrafikk fra den sørafrikanske regionen på grunn av varianten B.1.1.529, skrev von der Leyen.

Flere andre land har også varslet at de vil stoppe flytrafikk til regionen.

Vis mer

Ny variant

Den nye coronavirusvarianten har fått koden B. 1.1.529, og ble først oppdaget i Sør-Afrika. Varianten er også påvist i Hongkong og Botswana.

Storbritannia varslet torsdag kveld at de stenger grensene for reisende fra Sør-Afrika og fem andre land. Det innebærer at fly stanses, og at alle britene som kommer fra området må i karantene. På morgenkvisten har også Singapore varslet reiserestriksjoner.

– Vi har vært gjennom dette før, vi har fått nye varianter som med rette har fått mye oppmerksomhet, sier assisterende helsedirektør Epsen Rostrup Nakstad på NRK Nyhetsmorgen.

I Gauteng-provinsen der Johannesburg ligger, har det spredd seg veldig raskt, særlig i studentmiljøer. I løpet av to uker har denne varianten tatt over helt for deltavarianten i den provinsen, ifølge Nakstad.

– Det viser nok at den er mer smittsom, sier han.