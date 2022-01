Venter sterke tall på norsk sokkel: – Nivåer man aldri har sett før

Det kan bli 25 nye prosjekter og ny gassrekord på sokkelen i 2022, tror Wood Mackenzie. Analytikerne venter også solid pengestrøm for selskapene.

Dette er Martin Linge-feltet, som startet produksjon i slutten av juni etter en rekke overskridelser og utsettelser. Vis mer

Coronakrisen skapte utfordringer for de fleste. Også for olje- og gassbransjen, som fikk seg en solid smell i form av fallende priser.

I 2021 tok etterspørselen seg kraftig opp igjen, og oljeprisen lå fjor høst stort sett mellom 70 og 85 dollar fatet. Samtidig har sterk konkurranse om globale gassforsyninger sendt gassprisen til himmels i Europa og Asia.

Analytikerne i Wood Mackenzie venter full fart forover for norske operatører i 2022.

«Produksjonsvekst og rekordhøy kontantstrøm i 2022 vil styrke balansene, samtidig som det er rekordhøyt antall investeringsbeslutninger på bordet, drevet av den midlertidige skattepakken», skriver Wood Mackenzie i et notat.

Stortinget vedtok i 2020 en gunstig krisepakke med skatteutsettelser, og det vil føre til at mange nye prosjekter får tommelen opp i 2022, tror Wood Mackenzies Europa-analytiker Neivan Boroujerdi.

– Vi venter også at selskaper vil bokføre rekordhøye resultater. Kostnadskuttene i tidligere nedturer kombinert med sterke priser vil gi kontantstrøm på nivåer man aldri har sett før på norsk sokkel, sier Boroujerdi.

Venter på børsnotering

Før jul kjøpte Aker BP olje- og gassvirksomheten til svenske Lundin Energy i en avtale verdt om lag 125 milliarder kroner. Det kan bli flere kjøp og salg av eiendeler fremover, tror Wood Mackenzie.

– Vi kan også få se den første europeiske børsnoteringen innen olje og gass siden 2019, sier Boroujerdi.

Han peker på at Vår Energi som eies av Hitecvision og Eni nylig sa at selskapet vurderer en børsnotering. Norge er selgers marked, ifølge analytikeren. Norske felt er av høy kvalitet med relativt lave CO₂-utslipp, og derfor konkurransedyktige globalt, påpeker han.

– Internasjonale selskaper vil veie oppkjøp og sammenslåinger opp mot bærekraftshensyn: høye priser kan få noen til å selge, men da vil det påvirke karbonavtrykket deres, sier Boroujerdi.

Kan få 25 nye prosjekter i 2022

Inntil 25 prosjekter på norsk sokkel kan få grønt lys i år, noe som totalt kan utløse investeringer på over 30 milliarder dollar (265 milliarder kroner), tror Wood Mackenzie.

«Norges midlertidige vilkår, som går ut om 12 måneder, driver aktiviteten og gjør dette til et hett område globalt for offshoreinvesteringer. Man bør følge med på gigantprosjektene Noaka og Wisting, som utgjør mer enn en tredjedel av de mer enn 2,5 milliarder fat oljeekvivalentene som er på gang», skriver Wood Mackenzie.

– Økonomien ser også bra ut, sier Boroujerdi.

– I snitt er balanseprisene på under 30 dollar fatet, noe som gjør at disse prosjektene er noen av de mest konkurransedyktige globalt. Men den økte aktiviteten vil utfordre den norske leverandørkjeden, som kan bety lengre prosjektperioder og høyere riggrater, sier han.

Venter fallende investeringer

Wood Mackenzie venter lavere investeringer på norsk sokkel til i år. Anslaget er på 17 milliarder dollar (150 milliarder kroner), noe som etter selskapets definisjoner er det laveste investeringsnivået siden 2003.

Andre aktører opererer med litt andre tall og definisjoner. Norges Bank har anslått et fall i investeringene på seks prosent i år, til om lag 168 milliarder kroner etter deres definisjoner.

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass anslår på sin side investeringer til 174 milliarder, fra anslagsvis 186 milliarder i 2021.

Wood Mackenzie venter norsk olje- og gassproduksjon på over fire millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2022, med hjelp fra av nye felt som Martin Linge, fase to av Johan Sverdrup, Dvalin og videreutviklingen av Njord.

Slik ser investeringene på sokkelen ut siden 2002, etter Statistisk sentralbyrås definisjoner:

Kan få ny gassrekord

Den stramme situasjonen i det europeiske gassmarkedet vil også bidra til at Norge leverer mer gass til neste år, tror Wood Mackenzie.

Equinor fikk nylig lov fra staten til å øke gassproduksjonen fra feltene Troll og Oseberg. Wood Mackenzie tror at Norge i 2022 potensielt kan overgå rekordproduksjonen fra 2017 på 125 milliarder kubikkmeter.

Equinor har også tatt andre grep for å trappe opp gasseksporten, som å droppe gassinjeksjon for å holde oppe trykket i felt som Gina Krog. Da kan gassen i stedet eksporteres.

Wood Mackenzie trekker også frem at den norske oljebransjen satser på å kutte utslipp ved bruk av kraft fra land. Neste år venter selskapet at fem elektrifiseringsprosjekter vil få tommelen opp på sokkelen.

Det kan utløse investeringer på tre milliarder dollar i nye og eksisterende felt, anslår de.

