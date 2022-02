Krever at oljeministeren stanser utflagging av oljearbeidsplasser

Industri Energi mener det er svært alvorlig at oljearbeidsplasser flagges ut.

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi. Vis mer

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fredag sendte derfor Industri Energi og leder Frode Alfheim et brev til Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og arbeidsminister Hadia Tajik.

Overfor Aftenbladet bekrefter Alfheim at forbundet vil ha ministrene på banen for å hindre utflagging av oljearbeidsplassene.

Bakgrunnen er at oljeserviceselskapet Halliburton ønsker å flytte 30 arbeidsplasser fra Tananger til Dubai i De forente arabiske emirater.

– Vi er prinsipielt imot slik utflagging av arbeidsplasser knyttet til driften på norsk sokkel, og vi er sterkt bekymret for at dette vil gå utover helse, miljø og sikkerhet. Vi frykter samtidig at dette bare er starten av en større prosess der offshore arbeidsplasser først flyttes til operasjonssentre på land, før de flyttes til lavkostland, skriver leder Frode Alfheim i brevet til de to ministrene.

Les på E24+ Beyonder-sjefen gikk løs på protestbanner – ble filmet av overvåkningskamera

– Svært alvorlig

Industri Energi ser på det som svært alvorlig at det nå pågår en prosess for å flytte flere norske arbeidsplasser, som er direkte knyttet til driften av norsk sokkel til utlandet.

– Norsk sokkels omdømme er under et stadig økende press, og utflagging av norske arbeidsplasser vil ytterligere forverre hele olje- og gassnæringens legitimitet. Bransjens omdømme er direkte knyttet til arbeidsplasser, ringvirkninger og aktivitet i hele Norge.

Industri Energi trekker også fram skattepakken, hvor fagforbundet bidro i KonKraft-samarbeidet til at det kom på plass en gunstig skattepakke for næringen i en krevende tid.

– En forutsetning er at denne skal sikre norske arbeidsplasser i hele verdikjeden. Det er også betydelige politiske forventninger knyttet til den brede støtten bransjen fikk. Vi ber med bakgrunn i dette om et snarlig felles møte med statsrådene Hadia Tajik og Marte Mjøs Persen, skriver Alfheim i Industri Energi.

Les også Rosenberg verft har doblet inntektene på to år

– Er bare starten?

Det var for en uke siden at det ble klart at Halliburton ønsker å flytte arbeidsplasser fra det norske hovedkontoret i Tananger, utenfor Stavanger, til selskapets hovedkontor i Dubai.

Selv har selskapet ikke ønsket å kommentere utflaggingen.

Arbeidsoppgavene som flyttes er direkte knyttet opp mot aktiviteter på norsk sokkel, ifølge Knut Nesland, som er hovedtillitsvalgt for Industri Energi i selskapet.

– Jeg frykter dette bare er starten. Det er en trend i bransjen nå at arbeidsplasser flyttes på land, sa Nesland til Aftenbladet/E24.