Oljekrise snudd til suksess for verftet på Hanøytangen: – Går så det griner

– Riggmarkedet går nå så bra at vi har måttet si nei til oppdrag, sier Asbjørn Jacobsen, som er direktør for Semco Maritime AS.

– Ingen maler seg inn i et hjørne ved å ta høyere utdannelse innen olje og gass. Oppdragene står i kø, sier direktør i Semco Maritime i Norge, Asbjørn Jacobsen (t.v.). Her sammen med operasjonsleder Rune Ulvik Paulsen. Vis mer