66 oljearbeidere mister jobben

– Vi er i en fortvilet situasjon.

Industri Energi skriver at 66 ansatte i forpleiningsselskapet Sodexo mister jobben.

– Vi er i en fortvilet situasjon der bedriften sier opp 66 ansatte, sier Industri Energi-klubbleder Leif Harall Salomonsen i forpleiningsselskapet Sodexo til forbundets hjemmesider.

Gyda stenger ned

Ifølge Salomonsen skyldes oppsigelsene opphevede koronatiltak, at Gyda-plattformen stenger ned og at mange flyterigger opererer på mer kortvarige kontrakter enn tidligere.

– Vi ser at små operatørselskaper kun borer en letebrønn eller to på norsk sokkel før riggen legges i opplag. Det er krevende for oss som leverer forpleiningstjenester til disse riggene, sier han.

Klubb har også hatt møter med bedriften og klart å sikre noen arbeidsplasser og fått på plass en forpliktelse om to års fortrinnsrett dersom bedriften trenger folk igjen.

– Kvinner rammes

Salomonsen sier videre at det særlig er kvinner med kort ansiennitet som nå rammes av nedbemanninger. Han viser vider til at klubben gjennom tilbud om opplæring har hjulpet over 60 av medlemmene til fagbrev og stolte fagarbeidere innen renhold.

– Det er unge folk som hadde sett for seg et langt yrkesliv i Nordsjøen. Det er en fortvilende situasjon. Gjennom avtale med bedriften har vi sikret at de med fagbrev, både kokker og renholdere, får tillagt ett års kompetansetillegg ved nedbemanninger, noe som har sikret flere fra oppsigelse. Det er viktig for oss at vi beholder de med fagkompetanse, sier Leif Harall Salomonsen.