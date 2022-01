Equinor venter smell på gasshandel

Equinor tjener godt på høyere olje- og gasspriser, men venter å bokføre en smell på inntil 13 milliarder kroner knyttet til gasshandel i fjerde kvartal.

Equinor har tidligere tjent godt på gasskontrakter, men i fjerde kvartal resulterte tradingen i milliardsmell. Her fra da Equinor-topp Anders Opedal besøkte P2-plattformen til Equinor, under bygging hos Aibel. Vis mer

Ikke bare er gassprisene skyhøye. Equinor fikk også betydelig mer for oljen i fjerde kvartal enn kvartalet før og samme periode året før, ifølge en melding.

Men selv om selskapet tjener godt, vil de store prisvariasjonene i markedet kunne få noen negative effekter på bokføringen i fjerde kvartal.

Equinor har nemlig inngått en rekke finansielle kontrakter rundt olje og gass, og den bokførte verdien av disse påvirkes av endringer i markedsprisene.

I tredje kvartal bokførte markedsføringssegmentet MMP i Equinor betydelig økt verdi knyttet til gasskontrakter, men i fjerde kvartal venter segmentet en solid smell på inntil 13 milliarder kroner.

Dette er knyttet til fysiske leveranser av gass på langsiktige kontrakter, der prisene er lavere enn dagens markedspris. Også endringer i prisene på gass for fremtidig leveranse medfører tap, opplyser selskapet.

«MMPs resultat for fjerde kvartal vil derfor bli påvirket av et tap på mellom 1,4 milliarder og 1,5 milliarder dollar (12,4–13,3 milliarder kroner, red.anm.) knyttet til fysiske gassleveranser i fjerde kvartal og gassderivater for fremtidige gassvolumer på langsiktige kontrakter», skriver Equinor.

Selskapet varslet allerede i tredje kvartal at denne smellen ville komme, men oppga på det tidspunktet ikke noe tall.

Svingingene i gassmarkedet har gitt uvanlig store utslag for MMP-segmentet i det siste. Det justerte resultatet i MMP ligger vanligvis på mellom 250 og 500 millioner dollar, men i tredje kvartal fikk enheten et justert resultat på 2,2 milliarder dollar.

Equinor bestemte seg i høst for å droppe å sende gass ned i Gina Krog-feltet for trykkstøtte og heller selge gassen, etter en periode med skyhøye gasspriser. Vis mer

Fikk mer for oljen

Equinor venter høyere oljepriser i fjerde kvartal, og anslår at selskapet mottok mellom 76,6 dollar og 78,6 dollar per fat for oljeproduksjonen sin på norsk sokkel.

Det er en betydelig oppgang fra de 42,1 dollar fatene selskapet fikk i fjerde kvartal året før. I tredje kvartal 2021, da selskapet la frem det sterkeste resultatet siden 2012, var realisert oljepris på norsk sokkel på 70,9 dollar fatet.

Selskapet oppgir informasjonen i forbindelse med innsamling av anslag fra analytikere. Rapporten for fjerde kvartal kommer 9. februar, og da gir selskapet også sin årlige oppdatering til kapitalmarkedet.

Internasjonalt venter Equinor å ha tjent 75,4 til 77,4 dollar fatet på oljen i fjerde kvartal 2021, mot 41,3 dollar i samme kvartal året før og 68,7 dollar fatet i kvartalet før.

I USA venter Equinor å ha fått 65,8 til 67,8 dollar fatet for oljen sin, mot 34,5 dollar i samme periode året før og 60,5 dollar i tredje kvartal.

Selskapet oppgir også hvor mye det betalte i CO2-avgift i fjor. Summen er på 100 millioner dollar, eller rundt 884 millioner kroner.

Langt høyere gasspriser

I høst har gassprisene i Europa skutt i været, fordi det er lite gass på lager, Russland har levert begrensede gassvolumer, og priskamp med Asia har bidratt til prisoppgang på globale skipslaster med flytende gass (LNG).

Equinors norske virksomhet selger olje og gass internt til markedsføringsenheten MMP, som videreselger den i markedet.

Selskapet oppgir en foreløpig internpris på gass til 28,52 dollar per million britiske varmeenheter (MMBtu) for fjerde kvartal, opp fra en internpris på 13,91 dollar per MMBtu i tredje kvartal og 3,88 dollar i fjerde kvartal året før.

Internprisen for fjerde kvartal tilsvarer 9,56 kroner kubikkmeteren (basert på en konvertering der 1 MMBtu er lik 26,38 kubikkmeter).

Det er langt over det som anses som normale nivåer. Til sammenligning la den norske regjeringen i høst til grunn en snittpris på gass på 2,35 kroner kubikkmeteren for 2021 og 1,90 kroner kubikkmeteren i 2022.

Ingen gass fra Melkøya

Equinor eksporterte gass fra Gina Krog-feltet fra tidlig oktober i stedet for å reinjisere den i feltet, knyttet til de skyhøye gassprisene. Oseberg og Troll økte gassproduksjonen i kvartalet fra samme periode året før, ifølge Equinor.

Selskapet påpeker at LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest fortsatt er stengt etter storbrannen. Derfor er det ikke gassproduksjon fra Snøhvit-feltet. Oppstart av anlegget er ventet ved utgangen av mars 2022.

Det var i november uplanlagt stans på Johan Sverdrup på grunn av kraftproblemer og på Troll C på grunn av gasskjølere. Dette reduserte produksjonen med rundt 15.000 fat oljeekvivalenter per dag i fjerde kvartal.

Det var ingen vedlikeholdsrunder i fjerde kvartal i fjor, mot fem slike runder i samme kvartal året før, opplyser Equinor.

