Ny oppgang i strømprisen tirsdag

Strømprisene har den siste uken ligget på godt over én krone, som er betydelig over normale desemberpriser. Tirsdag stiger prisen svakt.

Strømprisen har ligget på skyhøye nivåer i slutten av november og starten av desember. Regjeringen vurderer nå tiltak for å dempe belastningen på strømkundene. Vis mer

Det viser tall fra strømbørsen Nord Pool. Strømprisen fastsettes dagen i forveien.

Børsprisen på strøm i Sør-Norge tirsdag blir i snitt på 1,76 kroner kilowattimen. I Midt- og Nord-Norge blir døgnprisen på 1,17 kroner kilowattimen.

Tirsdagens høyeste timepris i Sør-Norge blir på 2,79 kroner kilowattimen. Medregnet nettleie og avgifter betyr det at en kunde i Oslo må ut med rundt fire kroner kilowattimer for strømmen i denne enkelttimen.

Kraftanalytiker Ole Tom Djupskås i Refinitiv tror oppgangen i pris tirsdag kan skyldes at det blir mer norsk strømeksport til Storbritannia.

– I dag var det faktisk en del import fra England til det norske prisområdet NO2. I morgen blir det derimot eksport fra Norge. Dette bidrar nok til at prisen i Sør-Norge går litt opp i morgen, sier Djupskås til E24.

Siden North Sea Link-kabelen mellom Norge og Storbritannia startet opp i oktober har strømmen stort sett gått ut av landet, men i noen korte perioder har det vært litt import til Norge.

Dette er med i din strømregning:

børsprisen, som fastsettes dagen i forveien

nettleie, som varierer mellom 21 og 55 øre kilowattimen

elavgift på 16,69 øre og Enova-avgift på 1 øre kilowattimen

på toppen av dette kommer 25 prosent merverdiavgift

Strømprisen i Sør-Norge satte ny rekord forrige mandag, da snittprisen for døgnet var på 2,56 kroner kilowattimen og prisen i en enkelttime var oppe i nær seks kroner når nettleie og avgifter er inkludert.

Over ti kroner i Finland

Den siste tiden har høye priser på gass og strøm skapt hodebry for forbrukere i Europa. Prisene i flere av Norges naboland er enda høyere enn de norske.

I Finland skyter døgnprisen helt opp i 4,84 kroner kilowattimen tirsdag. Mellom 7 og 8 på morgenen koster strømmen over ti kroner kilowattimen.

I deler av Sverige og Danmark er døgnprisen på 2,49 kroner kilowattimen tirsdag. Det er imidlertid en nedgang fra hele tre kroner kilowattimen dagen før.

I den dyreste enkelttimen tirsdag koster strømmen hele 4,64 kroner kilowattimen i de dyreste prisområdene i Sverige og Danmark.

Mener staten tjener milliarder ekstra

Kraftbransjens organisasjon, NHO-foreningen Energi Norge, anslår at staten i år vil tjene rundt 11 milliarder mer enn normalt på de uvanlig høye strømprisene, gjennom skatter, avgifter og utbytte fra kraftselskapene.

– Mange mennesker opplever de høye strømprisene som svært krevende, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge ifølge en melding.

Organisasjonen anbefaler i likhet med flere politiske partier at staten overfører en engangssum til husholdningene for å kompensere for dyr strøm.

– Vi mener det er helt nødvendig at staten nå bidrar med en kontantoverføring til forbrukerne, ved siden av økt bostøtte og nedtrapping av elavgiften, sier han.

En husholdning i Sør-Norge med forbruk på 16.000 kilowattimer årlig vil ifølge Energi Norge betale rundt 12.000 kroner mer for strømmen i år enn i fjor, og 6.000 kroner mer enn i et normalår. Ekstraregningen i Midt- og Nord-Norge er på 1.000 kroner sammenlignet med et normalår.

Energi Norge frykter at den uvanlige situasjonen kan føre til tiltak som ødelegger kraftmarkedet, og viser til Norge med dagens system vanligvis har Europas laveste strømpriser og høy forsyningssikkerhet.

– Vi anser dette som en midlertidig krise som må håndteres med midlertidige tiltak, sier Kroepelien.

Ønsker utbetaling

I forrige uke kom flere partier, som MDG, Rødt og Frp, med forslag om å betale ut penger til strømkundene for å kompensere for dyr strøm.

Også forbrukerorganisasjonen Huseierne ønsker en slik strømhjelp.

– Vi mener derfor det bør komme en ekstra utbetaling på for eksempel 2.000 kroner per husholdning. Det vil koste fem milliarder kroner, sa energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i Huseierne til E24 i forrige uke.

Hun ønsker også å kutte merverdiavgiften på strøm fra 25 til 15 prosent.

– Det er ventet at strømprisen vil stabilisere seg på høyere nivåer enn før. Dagligvarer har jo redusert moms fra 25 prosent til 15 prosent fordi det regnes som nødvendige varer. Det mener vi bør skje også for strømprisen, sa Öberg.

Mange forslag om statlig trømstøtte: Det har i det siste kommet en rekke forslag om hjelp til strømkundene: Rødt mener at økte statlige inntekter fra merverdiavgift (moms) på strøm og det økte utbyttet fra Statkraft skal gå rett ut til folket for å kompensere for de høye strømregningene ( E24

El- og IT-forbundet vil bruke flere milliarder på å kutte hele eller deler av merverdiavgiften på strøm, og fjerne en fjerdedel av strømregningen. Kraftbransjeorganisasjonen Distriktsenergi støtter ideen ( E24

Også arbeidstagerorganisasjonen Lederne med 17.000 medlemmer ber nå om momsfritak på strøm ( Lederne

Huseierne vil ha en engangsutbetaling på 2.000 kroner per husholdning, eller fem milliarder, og støtter kutt i elavgiften. De ønsker også momskutt fra 25 til 15 prosent, og mener strøm må regnes som «nødvendig vare» ( E24

Venstre, Høyre og KrF foreslår å gi studenter 1.000 kroner ekstra i stipend, med utbetaling i januar ( VG

Venstre, Høyre og KrF foreslår også 2,9 milliarder kroner i strømhjelp, som vil gi 750 kroner per person til husholdninger som tjener under 1,2 millioner kroner (NRK)

MDG vil dele ut 5,1 milliarder til folket, og viser til den økte grunnrenteskatten staten får fra strømselskapene grunnet høyere strømpris. MDG vil også droppe regjeringens foreslått kutt i elavgiften og gi pengene (480 kroner per innbygger) rett i lommen på befolkningen ( MDG

Kristelig Folkeparti ønsker å droppe momsen på strøm i desember, og ber regjeringen om mulig målrette tiltaket mot dem som har minst.

Frp vil gi 4.000 kroner i kontantstøtte til alle landets husstander for å kompensere for dyr strøm, utbetalt innen utgangen av 2021 ( Stortingets nettsider

Frp har tidligere også foreslått å droppe elavgift og moms ut året som et strakstiltak

Kraftbransjens organisasjon Energi Norge foreslo tidligere i høst å trappe ned elavgiften. Denne er på 16,69 øre per kilowattime, eller nær 21 øre med moms på toppen, men regjeringen skal kutte avgiften noe til neste år Vis mer