Stort oljeprosjekt i Canada legges på is: Kværner-oppdrag blir utsatt

Kanadiske Husky Energy og partnerne har allerede investert milliardbeløp i West White Rose-prosjektet utenfor kysten av Canada. Nå setter Husky bremsene på for å gjøre en full gjennomgang. Både Kværner og Akastor-selskapet MHWirth har leveranser til prosjektet, men blir lite påvirket.

Illustrasjon av det kommende West White Rose-feltet som skal kobles på oljefeltet White Rose og det flytende produksjonsskipet SeaRose (i bakgrunnen). Vis mer Husky Energy

9. september 2020

Onsdag kom det kanadiske oljeselskapet Husky Energy med nyheten om en full gjennomgang av West White Rose-prosjektet.

I en melding skriver selskapet at en full gjennomgang av «omfang, tidsplan og kostnad for prosjektet er kritisk», gitt at coronapandemien har gitt «minimum ett års forsinkelse i produksjonsstart» og at selskapet «omprioriterer kapital etter den globale økonomiske nedturen».

Det betyr at prosjektet kan bli utsatt, nedskalert eller i verste fall kansellert. Prosjektet er ifølge Husky nå 60 prosent ferdigstilt, og en slik beslutning så sent i prosessen er sjelden vare i oljebransjen.

Da Husky og partnerne vedtok utbyggingen i 2017 var investeringen anslått til totalt 3,6 milliarder dollar (32,9 milliarder kroner med dagens kurs), hvorav 2,2 milliarder dollar (20,1 milliarder kroner) skulle investeres frem til produksjonsstart.

Ifølge selskapet gjenstår det arbeid for 1,1 milliard dollar (10 milliarder kroner) lokalt i Canada før feltet er klart.

Hvis man vedtar å nedskalere eller kansellere prosjektet så langt ut i prosessen betyr det dermed at milliardbeløp som er investert kan gå i vasken.

– En veldig vanskelig beslutning

– Dessverre gir ikke forsinkelsen forårsaket av covid-19 og den pågående markedsusikkerheten oss noe annet valg enn å gjennomføre enn full gjennomgang av prosjektet, og derav også våre fremtidige virksomhet i den kanadiske delen av Atlanterhavet, sier konsernsjef Rob Peabody i Husky Energy i meldingen.

To Aker-selskaper har sikret seg høsten 2017 kontrakter på det store prosjektet.

MHWirth, som eies av Akastor, fikk i oppdrag av leverandøren Wood Group å levere en borepakke og ingeniørtjenester til plattformen. Dette var ifølge Akastor den første komplekse offshore borepakken som ble tildelt i markedet på mange år.

Kværner vant på sin side kontrakten med å prosjektere å gjennomføre de marine operasjonene og installasjonen av betongplattformen.

– Dette er en veldig vanskelig beslutning for oss. Vi vet at tusener av kanadiske familier er økonomisk avhengig av disse godt betalte arbeidsplassene innen bygging, entreprise og drift, sier Husky Energy-sjefen videre.

Mindre konsekvens for Kværner og Akastor

– Vi annonserte kontrakten i oktober 2017. Vi oppga ikke kontraktsverdien, men det er snakk om en kontrakt med begrenset verdi for Kværner relativt sett, sier kommunikasjonsdirektør Torbjørn Andersen til E24.

Kværner eier ingen skip selv, så dette er noe selskapet må leie inn for å utføre tauingen fra verftet til feltet og gjennomføre installasjonen ute i havet. Det Kværner gjør selv er ingeniør- og planleggingsarbeidene som trengs for en slik installasjonsprosess, samt ledelsen av de marine operasjonene.

– Hva er de økonomiske konsekvensene for Kværner av utsettelsen?

– Vi har allerede gjennomført mye av de forberedende arbeidene. Nå skal vi se hva Husky beslutter å gjøre videre med prosjektet, sier Andersen.

I denne type prosjekter fakturerer selskaper som Kværner fortløpende for arbeidene som gjøres. Selv om Kværner kan gå glipp av de resterende inntektene i kontrakten, slipper selskapet også å leie inn skip og mannskap til installasjonen og dette reduserer derfor det faktiske inntektsbortfallet.

Heller ikke for MHWirth har nyheten store konsekvenser, forklarer finansdirektør Øyvind Paaske i Akastor:

– Dette har lite betydning for MHWirth, da vår leveranse for alle praktiske formål er 100 prosent ferdigstilt – det vil si at MHWirth har fullført alle sine produktleveranser, sier Paaske til E24.

Han legger til at den eneste eventuelle effekten vil være at man mister eller får utsatt arbeidet med igangsetting og ferdigstillelse av borepakken på boreplattformen.

– Der har MHWirth typisk en rolle og noe inntekt, men selvsagt mye mindre enn selve pakkeleveransen, sier Paaske.

Bakgrunn om West White Rose-kontraktene:

240.000 tonn

Prosjektet er egentlig en satellitt til White Rose-feltet og produksjonsskipet SeaRose som er i produksjon. Den nye delen består av en boreplattform som skal kobles på de eksisterende installasjonene.

Plattformen måler ifølge Husky totalt 241 meter i høyden og vil være 240.000 tonn, hvorav betongunderstellet alene veier 210.000 tonn.

Feltet skulle egentlig begynne produksjonen i 2022, men det har oppstått problemer. Coronapandemien gjorde situasjonen såpass ille at alt arbeid har vært stanset siden mars.

Derfor blir det heller ikke noen marine operasjoner i regi av Kværner i andre kvartal 2021, slik man opprinnelig planla for.

Feltet skal etter planen produsere opp til 75.000 fat lett råolje hver dag. Oljekvaliteten skal ifølge Husky sørge for lavere klimautslipp enn annen oljeproduksjon i Nord-Amerika.

Husky Energy er blant annet involvert i utvinning av olje fra oljesand på land i Canada, noe som har gjort at blant annet KLP har solgt seg ut av selskapet.

Husky Energy mener fortsatt at prosjektøkonomien «forblir attraktive på lang sikt», gitt kostnad og utslipp per fat.

– Men det er ikke et alternativ å opprettholde prosjektkostnader gjennom en lang forsinkelse i en negativ økonomisk tid. Vi må finne en løsning nå, sier Husky-sjef Peabody.