Stavanger-selskap vinner kontrakt til 75 millioner

Tratec Solutions skal levere nytt bagasjeanlegg på Tromsø lufthavn.

Administrerende direktør Trond Robstad, til venstre, salgssjef Tom Arne Urdal og operasjonsleder Martin Haga er godt fornøyde med kontrakt for å produsere bagasjebånd til ny terminal på Tromsø lufthavn. Vis mer byoutline Tratec Solutions.

– En stor seier å vinne denne jobben i konkurranse med store, internasjonale og svært kompetente konkurrenter, sier Tom Arne Urdal, salgssjef i Tratec Solutions i en pressemelding.

Tratec Solution skal levere bagasjeanlegg til den nye terminalen på Tromsø lufthavn, Langnes. Kontrakten sikrer de rundt 30 ansatte på Forus i Stavanger arbeid de neste tre årene.

– Denne kontrakten er spesiell og representerer et gjennombrudd for oss, ettersom vi for første gang skal levere en komplett løsning for bagasjehåndtering. Jobben vil gi oss forutsigbarhet i driften og et godt fundament for videre vekst, sier Trond Robstad, administrerende direktør i Tratec Solutions.

Kontrakten er vunnet sammen med Bertel O. Steen Airport Solutions, som skal levere kontrollsystemene til bagasjeanlegget. Første leveranse er planlagt allerede i september.

Bestillingen fra Avinor inkluderer komplett bagasjeanlegg med 12 innsjekkspunkter, to karuseller, opplegg for spesialbagasje, sorteringshall og et system for overvåkning av bagasjen.

Publisert: Publisert: 24. februar 2021 06:34