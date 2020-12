Petroleumstilsynet vil granske ny Equinor-brann

Onsdag brøt det ut brann i Equinors industrianlegg Tjeldbergodden på Nordmøre.

Publisert: Oppdatert: 3. desember 2020 12:55 , Publisert: 3. desember 2020 12:12

Petroleumstilsynet (Ptil) vil granske brannen som oppsto i et utstyrsbygg på industrianlegget. Det bekrefter direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Inger Anda i Ptil til Bloomberg.

Representanter Ptils fagavdeling og tilsynsavdeling skal torsdag møte Equinor. Tilsynet ser alvorlig på hendelsen, ifølge Anda.

Det var ved 14.40-tiden onsdag ettermiddag det brøt ut brann i det såkalte kompressoranlegget på industrianlegget.

– Det har vært meldt om stor røykutvikling, og det er bekreftet at det har vært brann i bygget som er på tre etasjer. Det var ingen personer i bygget da det brant, og det er ingen personskader, sa Equinor-talsmann Morten Eek til E24 etter at brannen var slukket rundt en time senere.

Industrianlegget Tjeldbergodden består av en metanolfabrikk, en luftgassfabrikk og et mottaksanlegg for gass som tar i mot gass fra Heidrun-feltet gjennom gassrøret Haltenpipe.

Dette er ikke første gang det brenner i et av Equinors anlegg i høst. For drøyt to måneder siden brøt det ut brann på gassanlegget Melkøya utenfor Hammerfest. Brannen førte til at Equinor har bestemt at anlegget ikke vil bli åpnet igjen før neste høst, noe som blant annet utsetter oppstarten av det nye satellittfeltet Askeladden.

