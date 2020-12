Tilsyn hasteinnkalte Equinor-direktør til møte etter alvorlige branner

Det brant på et Equinor-anlegg forrige uke. To dager senere måtte Equinor-direktør Irene Rummelhoff forklare seg for Petroleumstilsynet.

Konserndirektør Irene Rummelhoff i Equinor. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Det har stormet rundt Equinor i høst. En rekke hendelser på landanleggene har ført til sterk kritikk.

Konserndirektør Irene Rummelhoff har ansvaret for Equinors landanlegg. Hun måtte forklare seg for Petroleumstilsynets direktør Anne Myhrvold forrige fredag.

Det viser dokumenter Aftenposten/E24 har fått innsyn i.

Tre hendelser

Ptil kalte inn Equinor-sjefen til møte med bakgrunn i en rekke hendelser i høst:

Invitasjonen kom dagen før.

– Det er sjelden at Equinor-direktører kalles inn til møte på så kort varsel, sier Øyvind Midttun. Han er pressekontakt i Ptil.

Både Equinor og Ptil gransker hendelsene på de ulike anleggene. Men det vil ta tid. Og Ptil trenger svar allerede nå.

«Hvordan vurderer dere situasjonen, og hva gjør dere nå, før vi har resultat av granskinger», ville Ptil vite. Det kommer frem av Ptils referat fra møtet.

Tilsynet stilte også med tilsynsdirektør Ingvill H. Foss, fagleder Torleif Husebø og tilsynsleder Kjell Arild Anfindsen.

Rummelhoff hadde med seg Ståle Tungesvik og Grete Birgitte Haaland. De kommer begge fra divisjonen med ansvar for landanleggene.

«Bakgrunnen for møtet er den utvikling vi (Ptil, journ.anm.) har sett med flere alvorlige hendelser den siste tiden», står det i referatet.

Anne Myhrvold er direktør i Petroleumstilsynet. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum / NTB

Lanserte kriseplan

Forrige uke kom Rummelhoff med en kriseplan. For å rydde opp i sikkerheten på land, lanserte hun følgende punkter:

Granskning av hendelsene.

En sikkerhets-timeout. Alle ledere og ansatte på landanleggene skal reflektere over hendelsene og tiltak.

Prosjekt for å sikre at pålegg og tiltak blir fulgt opp med god nok kvalitet.

Kartlegge om de har den rette kompetansen og kapasiteten.

Planen ble lansert i Aftenposten og Dagens Næringsliv bare timer før hun møtte Ptil. Punktene gjentok hun overfor tilsynet.

Equinor: Ser alvorlig på hendelsene

– Vi har hatt flere hendelser i høst. Det ser vi alvorlig på. Når Ptil inviterer til møte, gjør vi oss tilgjengelig, sier Morten Eek.

Han er kommunikasjonssjef i Equinor.

– Er Equinor-direktører ofte i møte med Ptil?

– Vi har en jevn dialog med Ptil. Når de tar initiativ, er vi tilgjengelig. Det er ikke uvanlig med møter.

Møtet ble initiert like etter brannen på Tjeldbergodden. Det skjedde to dager i forveien.

– Er det vanlig med så kort varsel?

– Vi opplever ikke at det trenger være noe fast tidsintervall for å be oss om et møte.

