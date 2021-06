Aker Solutions-direktør i avhør i Malaysia

Aker Solutions forsøker å få tak i mer informasjon fra malaysiske myndigheter etter at en av deres direktører ble innkalt til avhør. Selskapet sier at de er trygge på at de oppfyller alle relevante krav i landet.

Illustrasjonsbilde av Aker Solutions verft i Port Klang, utenfor Kuala Lumpur i Malaysia. Vis mer byoutline Aker Solutions

Det var Reuters som først meldte om avhøret.

Aker Solutions bekrefter i en uttalelse til E24 at «en Aker Solutions-direktør i Malaysia er i avhør hos malaysiske myndigheter».

Selskapet vil foreløpig ikke opplyse om det er en norsk eller lokalt ansatt.

Det er foreløpig også uklart i hvilken forbindelse direktøren er avhørt og hva slags konkret etterforskning som pågår.

I desember i fjor det ble kjent at malaysiske myndigheter angivelig var i gang med å undersøke virksomheten til Aker Solutions i landet.

Aker Solutions viser i uttalelsen torsdag til medieomtalen i desember, der det ble påstått at Aker Solutions «skal ha gitt uriktige opplysninger angående eierskapet til et av sine lokale datterselskaper».

Aker Solutions skriver at «selskapet søker mer informasjon om det pågående avhøret, men er trygge på at selskapet oppfyller alle relevante krav for selskapsstrukturen i Malaysia».

Selskapet skriver også at man «ikke forventer at denne prosessen vil ha noen betydelig innvirkning på vår virksomhet i Malaysia».

Reuters skriver at hverken det nasjonale oljeselskapet Petronas, det nasjonale antikorrupsjonsbyrået eller justisdepartementet har besvart deres henvendelser i saken.

Fornyet lokale lisenser i fjor

Malaysia er Aker Solutions’ base for det asiatiske markedet. Selskapet har vært til stede i landet i 30 år og virksomheten har bistått med ulike typer leveranser til både norsk sokkel, Asia og andre internasjonale kontrakter.

Selskapet har både verft og ingeniøravdelinger i landet, og det er sammen med Norge og Brasil stedet der det produseres subsea-utstyr i konsernet.

Virksomheten i Malaysia sto for 1,6 av den totale omsetningen på 29,4 milliarder i fjor, noe som gjør virksomheten til den nest største etter den norske.

I desember siterte Reuters anonyme kilder som hevdet at Malaysias antikorrupsjonsbyrå undersøker om at Aker Solutions skal ha kommet med falske opplysninger om eierskapet i en av sine malaysiske selskaper for å vinne kontrakter fra Petronas.

Nyhetsbyrået omtalte da hvordan landet har et kvoteringssystem som skal sikre at kontrakter fra statstilknyttede selskaper gir arbeid til malaysiere.

Ifølge årsrapporten har Aker Solutions seks selskaper i Malaysia, hvorav konsernet har minst 90 prosent eierskap i alle unntatt ett selskap kalt Aker Solutions APAC Sdn Bhd (der de eier 48 prosent).

Aker Solutions skriver at selskapet at «nødvendig dokumentasjon og informasjon angående selskapets struktur har blitt utlevert i alle lisensfornyingsprosesser for å bekrefte at selskapene innfrir krav for lokale lisenser».

Selskapet skriver at lisensene deres i landet ble fornyet i 2017 «etter oppklaringsmøter med relevante myndigheter» og at den siste fornyelsen skjedde i midten av 2020.

«Sammen med den involvert direktøren i Malaysia vil selskapet nå jobbe med å utgi og klargjøre ytterligere informasjon som påkrevd av myndighetene», skriver selskapet.