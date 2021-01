Equinor kuttar siste band til kontroversiell oljeutvinning

Equinor slutta som oljesand-operatør i 2017. No sel dei også dei siste aksjane dei hadde i næringa.

Bildet er tatt i 2011 ved Satoil sitt demonstrasjonsanlegg for oljesand i Leismer i den kanadiske provinsen Alberta. Vis mer byoutline Kristian Jacobsen

Samanlikna med annan oljeproduksjon, fører utvinning frå oljesand til betydeleg høgare utslepp av klimagassar under sjølve produksjonsprosessen. Metoden er også kritisert for å øydelegga naturen i områda der olja blir utvunnen.

Equinor melde onsdag at dei har selt unna eigarskapet sitt på 100 millionar aksjar i oljesandselskapet Athabasca Oil Coropration. Før salet sat Equinor på 18,8 prosent av aksjane i selskapet. Dei fekk 18 millionar kanadiske dollar for aksjane, eller 120,8 millionar kroner.

– Me har no ingen eigardelar i selskap som er involverte i oljesand, fortel Erik Haaland, talsperson for Equinor.

Aksjane har dei hatt sidan 2017. Dei fekk dei då dei selde oljesandprosjektet Kai Kos Dehseh i den kanadiske provinsen Alberta til Athabasca.

Salet i 2017 førte til at Equinor ikkje lenger er operatør for oljesandutvinning. Equinor, eller Statoil som selskapet heitte den gong, hadde fått mykje kritikk for å vera involvert i slik verksemd. Men i pressemeldinga frå desember 2016, blir salet fyrst og fremst grunngjeve med finansielle omsyn.

I samband med salet i 2017 såg blant anna Greenpeace grunn til å feira. «Greenpeace har sammen med WWF, Den norske kirke og mange andre arbeidet for at Statoil skulle trekke seg ut av tjæresand helt siden Statoil kjøpte seg inn i denne svært forurensende, kontroversielle og kostbare ressursen i 2007», sa Martin Norman i Greenpeace.

– Kvifor har de ikkje selt aksjane før no?

– Dette har vore handtert som ei finansiell investering, og me har ikkje hatt styrerepresentasjon eller vore involverte i drifta av selskapet. Det blei vurdert at dette var rett tidspunkt og moglegheit til å selja aksjane, svarer Haaland.

Publisert: Publisert: 21. januar 2021 10:04