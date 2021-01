Disse konteinerne er i front mot pandemien langs oljekysten

Positive koronatester før utreise har satt oljearbeidere i isolasjon i stedet for å spre smitte offshore. Overlege Steffen Roth er forundret over at ikke alle oljearbeidere testes før utreise.

En rekke selskaper bruker testkonteineren som Medco dinHMS har satt opp i Tananger. Her venter Roy Allardyce fra Aberdeen på å bli testet. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Riggselskaper som Saipem, Cosl Drilling, oljeserviceselskaper som Baker Hughes og Halliburton og helikopterselskapene CHC Helicopter Service og Bristow Norway er blant kundene som bruker en tilbudet og massetester oljearbeidere før de reiser ut.

Aktører som Equinor, ConocoPhillips og Vår Energi tester ikke alle som reiser offshore.

– Jeg er veldig overrasket, sier Steffen Roth, bedriftsoverlege i Medco dinHMS.