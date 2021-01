Petroleumstilsynet: Alvorlige regelbrudd på Martin Linge-feltet

Petroleumstilsynet har funnet ni regelbrudd på Martin Linge-feltet, der Equinor er operatør.

Petroleumstilsynet (Ptil) melder at de har funnet alvorlige regelbrudd under kontroll av Martin Linge-feltet.

Martin Linge-feltet er under utbygging, med Equinor som operatør.

Nå varsler Ptil at de vil pålegge Equinor å ordne opp i feilene.

Til sammen har Petroleumstilsynet funnet ni brudd på regelverket. I tillegg har tilsynet kategorisert tre funn som «forbedringspunkter».

Equinor-talsmann Fredrik Jebsen Bråten sier at Equinor vil komme med et svar innen Ptils frist den 15. januar.

– Vi tar dette til etterretning. Vi skal etterkomme de påleggene som kommer og levere en plan etter den fristen vi har fått, sier Bråten til E24.

– Dette peker på utfordringer som vi selv har identifisert og jobber med å utbedre. Dette påpeker også Ptil i rapporten. Dette er en prosess som har pågått etter at vi tok over prosjekt, vi skal sette disse systemene i stand etter kravene. Vi er ikke overrasket over det som kommer frem, og er kjent med disse problemstillingene, sier Bråten.

Nesten dobbelt så dyrt som anslått

– Hva sier dette om hvor uferdig Martin Linge var da Equinor overtok?

– Vi kjenner til de utfordringene som har vært med Martin Linge. Det er tatt høyde for dette i de planene vi har, sier Bråten.

– Vi har planer for å utbedre kontroll-, overvåknings- og sikkerhetssystemet SAS. Før vi starter opp skal alle systemer på innretningen fungere etter våre krav. Dette er problemstillinger som vi er kjent med og som vi jobber med å utbedre, legger han til.

Martin Linge-prosjektet har hatt en rekke utfordringer etter at Equinor overtok operatørskapet for prosjektet fra Total.

Prosjektet sprakk i fjor med ytterligere 3,56 milliarder og er nå nesten dobbelt så dyrt som opprinnelig anslått, til nesten 61 milliarder kroner.

– Dette endrer ikke våre utsikter. Det er et krevende prosjekt, men vi skal jobbe med å gjøre det så robust som mulig over levetiden, sier Bråten.

Avvik i sikkerhetssystemer

I dagens melding skriver Ptil at avvikene blant annet gjelder oversikten over blokkerte sikkerhetsfunksjoner, utformingen av alarmsystem i kontrollrommet, og pålitelig deteksjon av gass.

Tilsynet skriver også at de har funnet forbedringspunkter knyttet til kompetanse innenfor industrielle kontrollsystemer, og at de har funnet mangelfulle beskrivelser i vedlikeholdsprogram.

Dette er avvikene Ptil har funnet følgende avvik på Martin Linge: Oversikt over blokkerte sikkerhetsfunksjoner

Utforming av alarmsystemet i kontrollrommet

Utforming av betjeningsinnretning og menneske-maskin-grensesnitt

Håndtering av software onshore/offshore

Oppfølging av interne krav til kontrollsystem med sikkerhetsfunksjoner

Oppfølging av forbedringer i vedlikeholdssystemet

Pålitelig deteksjon av gass

Kompenserende tiltak for sikkerhetskritiske transmittere som ikke er låst for fjernkonfigurasjon

Lampetest på CAP panel i lokalt kontrollrom Ptil har funnet følgende forbedringspunkter: Krav til kompetanse innen industrielle kontrollsystemer

Uklart ansvarsforhold ved oppdatering av redline og master av tegninger

Mangelfulle beskrivelser i vedlikeholdsprogram

Fulgte opp feil

Kontrollen av feltet ble gjennomført fra 20. oktober til 6. november i fjor. Den ble gjort for å følge opp oversvasjoner tilsynet gjorde da de var på tennkildekontroll på Martin Linge i august.

Den gang ble det funnet avvik i rutinene for å overlevere informasjon ved skiftbytte. Dette har ikke blitt håndtert «i tråd med selskapets tilbakemeldinger,» og er en del av bakgrunnen for dagens varsel, ifølge meldingen.

Equinor har nå fått pålegg om å sikre at nødvendig informasjon om sikkerhetssystemer blir gitt ved vaktbytter.

Selskapet pålegges også sette opp en status i kontrollrommet for sikkerhetssystemer som er blokkert. Equinor pålegges også å sikre at relevant personal alltid vet om statusen for sikkerhetssystemene ved verbroing og utkobling.