Petroleumstilsynet: Alvorlige regelbrudd på Martin Linge-feltet

Petroleumstilsynet har funnet ni regelbrudd på Martin Linge-feltet, der Equinor er operatør.

Vis mer byoutline Jan Arne Wold / Equinor

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Petroleumstilsynet (Ptil) melder at de har funnet alvorlige regelbrudd under kontroll av Martin Linge-feltet.

Martin Linge-feltet er under utbygging, med Equinor som operatør.

Nå varsler Ptil at de vil pålegge Equinor å ordne opp i feilene.

Til sammen har Petroleumstilsynet funnet ni brudd på regelverket. I tillegg har tilsynet kategorisert tre funn som «forbedringspunkter».

Avvik i sikkerhetssystemer

Avvikene omfatter blant annet oversikt over blokkerte sikkerhetsfunksjoner, utformingen av alarmsystem i kontrollrommet, og pålitelig deteksjon av gass, ifølge tilsynet.

Ptil skriver også at de blant annet har funnet forbedringspunkter knyttet til kompetanse innenfor industrielle kontrollsystemer, og at de har funnet mangelfulle beskrivelser i vedlikeholdsprogram.

Dette er avvikene Ptil har funnet følgende avvik på Martin Linge: Oversikt over blokkerte sikkerhetsfunksjoner

Utforming av alarmsystemet i kontrollrommet

Utforming av betjeningsinnretning og menneske-maskin-grensesnitt

Håndtering av software onshore/offshore

Oppfølging av interne krav til kontrollsystem med sikkerhetsfunksjoner

Oppfølging av forbedringer i vedlikeholdssystemet

Pålitelig deteksjon av gass

Kompenserende tiltak for sikkerhetskritiske transmittere som ikke er låst for fjernkonfigurasjon

Lampetest på CAP panel i lokalt kontrollrom Ptil har funnet følgende forbedringspunkter: Krav til kompetanse innen industrielle kontrollsystemer

Uklart ansvarsforhold ved oppdatering av redline og master av tegninger

Mangelfulle beskrivelser i vedlikeholdsprogram Vis mer vg-expand-down

Varsler pålegg

Kontrollen av feltet ble gjennomført fra 20. oktober til 6. november i fjor. Den ble gjort for å følge opp oversvasjoner tilsynet gjorde da de var på tennkildekontroll på Martin Linge i august.

Den gang ble det funnet avvik i rutinene for å overlevere informasjon ved skiftbytte. Dette har ikke blitt håndtert «i tråd med selskapets tilbakemeldinger,» og er en del av bakgrunnen for dagens varsel, ifølge meldingen.

Equinor har nå fått pålegg om å sikre at nødvendig informasjon om sikkerhetssystemer blir gitt ved vaktbytter.

Selskapet pålegges også sette opp en status i kontrollrommet for sikkerhetssystemer som er blokkert. Equinor pålegges også å sikre at relevant personal alltid vet om statusen for sikkerhetssystemene ved verbroing og utkobling.