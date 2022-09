Sveriges regjering med hastegrep mot prissjokk på strøm: – Vi står overfor en ren krigsvinter

Russlands energikrig mot Europa får store konsekvenser, advarer Sveriges statsminister, som varsler likviditetsgarantier på flere hundre milliarder svenske kroner.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

– I tillegg til militær krig mot Ukraina driver Russland en energikrig mot Europa, sier Sveriges statsminister Magdalena Andersson under en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

Hun kalte inn til pressetreffet på kort varsel, sammen med Riksbank-sjef Stefan Ingves.

– Russlands energikrig får alvorlige konsekvenser for hele Europa, også for svenske husholdninger, og særlig i sørlige Sverige, som er avhengige av strømprisene i Tyskland.

– I går fikk vi kveld melding om at russiske leveranser av gass gjennom North Stream 1 uteblir inntil videre. Det får konsekvenser, sier hun på pressekonferansen, som blant annet sendes av Omni.

– Sverige og Europa stod allerede overfor en veldig tøff vinter, men med gårsdagens beskjed står vi overfor en ren krigsvinter, sier Andersson.

– Putin vil ikke lykkes

Det er en tydelig sikkerhetspolitisk agenda bak Russlands handlinger, mener hun.

– Russland har fullstendig misforstått Europas vilje til å støtte Ukraina. Men nå bedriver Russland fullskala energikrig for å bryte vår enighet. Putin vil skape splittelse, mellom Europas land og også innad i landene. Vår beskjed til Putin er at han ikke vil lykkes.

følge statsministeren vil Sverige stille med inntil hundretalls milliarder kroner i såkalte likviditetsgarantier til energiselskaper, slik at de kan stille nødvendig sikkerhet når de handler med kraft.

Dette skal ifølge Andersson motvirke risiko for finansiell ustabilitet i Norden. Sverige sikrer med dette også pusterom for nabolandene slik at de kan innføre lignende sikringsordninger, sier hun.

Sikkerhet på 180 milliarder

Den siste tiden har kraftselskaper i flere land, som tyske Uniper og deres eier finske Fortum, varslet om at de påvirkes av økte marginkrav. Dette er en type sikkerhet eller depositum som selskaper må stille opp med i forbindelse med krafthandel.

Sveriges finansminister Mikael Damberg og leder Erik Thedéen i Finansinspektionen deltar også.

Med dagens svært høye priser er det fare for at energiselskaper kan få problemer, selv om de i utgangspunktet er solide, ifølge finansminister Damberg.

– Med denne beslutningen sikrer vi ikke bare den finansielle stabiliteten i Sverige, men hele Norden, sier Damberg.

Direktøren for Sveriges utgave av Finanstilsynet, Erik Thedéen, sier at sikkerheten som stilles av kraftselskapene via clearinghuset Nasdaq Clearing vanligvis er på 25 milliarder kroner, men at den på toppen har vært oppe i 180 milliarder. Dette skyldes prishoppet på strøm, forklarer han.

– Når prisen da stiger så utgjør det potensielt en motpartsrisiko, og da må de stille en sikkerhet for det. Og det er den som i runde tall har gått fra 25 til 180 milliarder, sier Thedéen, som legger til at tallet har gått noe ned fra toppen.

Kan utvikle seg til stabilitetsrisiko

De som påvirkes av de økte marginkravene er de rundt 100 medlemmene av clearinghuset Nasdaq Clearing, som særlig er kraftprodusenter og banker, påpeker Thedéen.

– Vi bedømmer at dette i denne situasjonen i seg selv ikke er en risiko mot stabiliteten, men det kan utvikle seg til en stabilitetsrisiko, sier Thedéen.

– Om man ikke klarer å stille sikkerhet i tide, så sier regelverket at Nasdaq Clearing må erklære den motparten konkurs, sier Thedéen.

I verste fall kan en slik hendelse få hele clearinghuset til å vakle, og skape utfordringer for det finansielle systemet, påpeker lederen for Finansinspektionen.

Thedéen beskriver hva som konkret kunne ha skjedd på mandag hvis ikke kraftselskapene får slike garantier:

– Om strømprisen skulle gå opp veldig på mandag, og det har den også gjort før, men om den skulle stige enda mer på mandag, da kommer noen av disse aktørene til å måtte skyte inn betydelig kapital i systemet, sier han.

Men bankene kan ha begrensninger på hvor mange milliarder de kan låne ut, påpeker han.

– Da kan til og med store og sterke selskaper ikke få tak i den kapitalen, sier Thedéen.

Finansminister Mikael Damberg sier at garantiene fra staten trolig vil være nok til å motvirke eventuelle problemer for kraftbransjen når børsen åpner mandag.

– Med dette grepet så tror vi ikke det kommer til å skje, sier Damberg.

Stengt gassledning

Fredag ettermiddag opplyste russiske Gazprom at gassforsyningene gjennom Nord Stream 1-rørledningen stanses på ubestemt tid. Ifølge Gazprom skyldtes dette en teknisk feil.

Lørdag kom beskjeden om at Gazprom i stedet vil prøve å sende gass til Europa via en alternativ rute.

Ifølge Reuters vil dette ikke være nok til å dekke inn bortfallet som følge av nedstengningen av Nord Stream 1.

Kraftanalytiker John Brottemsmo i Kinect Energy sa til E24 fredag at dersom det ikke kommer klarhet i løpet av helgen for når rørledningen vil gjenåpne, vil markedene reagere ved å sende gassprisene oppover mandag.

Det er åtte dager igjen til valget i Sverige. Høye strømpriser har naturlig nok vært et viktig valgkamptema.