Venter «negative subsidier» om få år: Britisk havvind blir stadig billigere

Havvind blir stadig billigere og krever mindre subsidier. Imperial College London mener at subsidiene potensielt kan bli negative om få år. Det vil si at havvindaktører betaler til staten i stedet for å motta subsidier.

Dette bildet er fra Equinors britiske havvindpark Dudgeon. Vis mer Jan Arne Wold / Woldcam, via Equinor

Publisert: Publisert: 2. august 2020 19:36

Anslagene er presentert i en fersk studie publisert i Nature Energy, hvor forskerne har studert auksjoner for havvind i fem land de siste fem årene, inkludert Storbritannia.

Frem til nå har subsidier av havvind bidratt til å øke strømregningene i Storbritannia.

Men dersom havvindens kostnader fortsetter å falle, kan utbyggerne allerede fra midten av 2020-tallet begynne å betale penger til den britiske staten i stedet for å ta imot subsidier, ifølge studien.

«Dette er en slående utvikling», påpeker forskerne ved Imperial College i en melding.

Dersom subsidiene skal snu og gi utbetalinger til staten i stedet, må imidlertid kraftprisen bli en god del høyere enn i dag, påpeker en av forfatterne bak den britiske studien, Dr. Malte Jansen.

– For at negative subsidier skal forekomme, må markedsprisene i Storbritannia fortsette å utvikle seg slik de har gjort de siste 15 årene, skriver Jansen i en e-post til E24.

Avhengig av strømprisen

Akkurat nå er britiske strømpriser nokså lave, men utviklingen de siste 15 årene har vist en viss stigning (se figur lenger nede i saken). Skulle prisene holde seg i ro eller falle de neste årene, tror Jansen at den britiske staten fortsatt må betale ut subsidier til havvinden.

– Hvis prisene holder seg de samme (i reelle termer) som de var, vil det være behov for en liten subsidie til vindparken, sier Jansen.

Han understreker at det er svært vanskelig å forutsi kraftprisene. For eksempel kan prisen stige mye hvis klimapolitikken skjerpes og prisen på CO₂-kvoter stiger, eller hvis strømetterspørselen øker mer enn tilbudet.

– Eller prisen kan falle, hvis det bygges ut mye fornybar energi i markedet, såkalt «selv-kannibalisering». Dette har vi imidlertid tatt hensyn til i studien, sier Jansen.

Slik har britiske strømpriser utviklet seg Vis mer Ofgem

Tilbyr langt billigere vindkraft

Så langt har kostnadene ved britisk havvind bare falt og falt, påpeker Jansen. Britene opplever at aktørene tilbyr seg å levere vindkraft til langt lavere pris enn i auksjonene for fem år siden.

– I Storbritannia har auksjonsprisen falt fra 120 pund per megawattime til rundt 40 pund per megawattime, skriver Jansen.

I norske kroner tilsvarer det et prisfall fra rundt 1,42 kroner per kilowattime til 48 øre per kilowattime.

– Det er en reduksjon på to tredjedeler på fem år. I andre land har ikke dette gått like fort, men i snitt har prisen falt med 12 prosent i året, skriver Jansen.

Slik fungerer auksjonene

I den seneste britiske auksjonen lovet aktørene i bransjen å levere strøm til en garantert pris på 48 øre kilowattimen.

Auksjonene er laget slik at utbyggeren av et havvindanlegg får denne kraftprisen uansett hva markedsprisen på strøm er. Hvis kraftprisen i markedet er lavere enn 48 øre kilowattimen, betaler regjeringen mellomlegget slik at aktøren likevel får 48 øre kilowattimen.

Er markedsprisen derimot høyere enn 48 øre kilowattimen, betaler selskapet mellomlegget til staten. Da vil disse pengene bli brukt til å redusere folks strømregninger, påpeker Imperial College.

Britiske strømpriser er jevnt over høyere enn norske, og derfor kan havvind bli lønnsomt i Storbritannia før det er lønnsomt i Norge. Norsk kraftpris (utenom nettleie og avgifter) har de siste årene ligget på 30 til 40 øre kilowattimen, mens britiske priser har vært oppe i 60 til 70 øre.

Derfor faller kostnadene

Årsaken til kostnadsfallet innen havvind er blant annet at bransjen har fått mer erfaring med masseproduksjon og installasjon, slik at hver enhet blir billigere.

I tillegg gjør teknologiutvikling at det trengs færre turbiner, fordi hver enkelt turbin har mye større kapasitet enn før. Equinor og SSE har for eksempel planer om å bruke turbiner på 12 megawatt på sitt Doggerbank-prosjekt, som blir verdens største på totalt 3.600 megawatt.

Prosjekter med stor kapasitet kan bygges ut med langt færre turbiner enn for noen år siden, da de største turbinene var på mellom tre og seks megawatt. Med færre enheter blir også installasjonskostnadene lavere.

– Denne utrolige utviklingen er muliggjort av ny teknologi, skalafordeler og effektive leverandørkjeder rundt Nordsjøen, men også av et tiår med målrettet politisk planlegging for å redusere risikoen ved å investere i havvind, noe som har gjort disse store prosjektene til milliarder av pund mye billigere, sier Dr. Iain Staffell ved Imperial College.

Utviklingen lokker også store investorer som det norske Oljefondet. Det har planer om å investere opptil 100 milliarder kroner i havvind, og de første investeringene kan komme allerede i år.

Britene håper på arbeidsplasser

Britene har vært ledende på havvind med utbygging av over 8.000 megawatt kapasitet på få år. De har også store ambisjoner, og håper på titusenvis av arbeidsplasser de neste tiårene.

Leverandørindustrien har også blomstret opp rundt havvindprosjektene. Blant annet har Vestas etablert turbinfabrikker i Storbritannia, og Equinor og SSE valgte nylig Port of Tyne ved Newcastle som base for det enorme havvindprosjektet Doggerbank til opp mot 100 milliarder kroner.

Jansen sier at studien ikke har sett på hvor mange arbeidsplasser som kan bli skapt. Han tror ikke at man kan se på dette bare på nasjonalt nivå.

– Leverandørkjedene leverer deler fra rundt hele Nordsjøen, så jobbene oppstår ikke nødvendigvis i samme takt som gigawattene. Jeg tror langsiktig planlegging og politisk stabilitet er en nøkkel til å tiltrekke seg virksomheter, sier Jansen.

Hvis utviklingen innen havvind fortsetter, vil det også kunne gi andre muligheter for å redusere klimautslipp. Hvis det i perioder er stort overskudd på fornybar energi, blir det også billig å produsere hydrogen som kan brukes i tungtransport og erstatte gass i industrien.

E24 omtalte nylig en rapport fra Aurora Energy Research som viste at hydrogen potensielt kan bidra med opp mot 50 prosent av britenes energibehov i 2050.

