Seadrill tapte 1,6 milliarder dollar i første kvartal

John Fredriksens skadeskutte riggkjempe Seadrill melder om et kraftig resultatfall og nedskrivninger på totalt 1,7 milliarder dollar i kvartalet som gikk.

Milliardær John Fredriksen trakk seg fra Seadrill-styret i fjor, men er fortsatt dominerende aksjonær. Han har tapt stort på investeringen, i lys av at riggaksjen har stupt. Vis mer INTS KALNINS / X02120

Publisert: Oppdatert: 2. juni 2020 08:02 , Publisert: 2. juni 2020 07:02

Seadrill har tirsdag morgen lagt frem et resultat etter skatt på minus 1,6 milliarder dollar i årets første kvartal, tilsvarende 15,1 milliarder kroner.

I fjerde kvartal var tapet på 199 millioner dollar (1,9 milliarder kroner), mens i samme kvartal året før var tapet på 296 millioner dollar (2,8 milliarder kroner .

Omsetningen i kvartalet var på 321 millioner dollar, mot fjorårets 302 millioner. Samtidig landet justert brutto driftsresultat (ebitda) på 55 millioner dollar, opp fra 39 millioner i fjerde kvartal.

I rapporten skriver Seadrill at det betydelige oljeprisfallet i kjølvannet av viruskrisen og produksjonskutt fra oljegruppen Opec vil legge press på både rater og driften fremover.

Med dette som bakgrunn, melder selskapet at de skriver ned verdiene på riggene sine med 1,23 milliarder dollar, og investeringverdiene med 47 millioner dollar.

I løpet av kvartalet økte Seadrill ordreboken med 77 millioner dollar, og hadde ved utgangen av perioden en ordrebok verdt totalt 2,5 milliarder dollar, ifølge rapporten.

Les på E24+ (for abonnenter) Nytt håp for oljearbeidere - tror på bedre oljepakke

Varsler restrukturering

Seadrill har siden årsskiftet jobbet med hovedkreditorene sine med å få på plass en midlertidig løsning for summen de bruker på å betjene gjelden sin, før de senere skal gjøre en mer omfattende restrukturering.

Selskapet må ha full enighet fra til sammen 43 institusjoner for denne løsningen, men på grunn av usikkerheten i markedet har Seadrill ikke fått godkjennelse fra alle.

Derfor har Seadrill bestemt seg for stanse arbeidet med den midlertidige løsningen med kreditorene, og går videre til den omfattende restruktureringen av balansen.

Restruktureringen kan kreve en omfattende konvertering av gjeld til egenkapital, skriver selskapet.

«Med 1,2 milliarder dollar tilgjengelig mener Seadrill at dette gir tilstrekkelig likviditet til å fullføre en omfattende restrukturering,» heter det i rapporten.

Inntil Seadrill når en enighet om å restrukturere låneforpliktelsene sine, gjenstår det en «betydelig tvil om evnen til å fortsette», ifølge rapporten.

Ser to utfordringer

I rapporten trekker administrerende direktør Anton Dibowitz frem de ansatte som har jobbet seg gjennom restriksjonene viruspandemien har ført med seg.

Samtidig identifiserer direktøren utfordringer i riggmarkedet, som er kraftig rammet av ringvirkningene av viruset.

– Denne bransjen har to grunnleggende utfordringer som fremheves av nylige hendelser - det er for mange rigger som har for mye gjeld. I løpet av kvartalet tok vi en nedskrivning på 1,2 milliarder dollar mens vi anerkjenner, sammen med andre i sektoren, at en rekke av våre eiendeler i økende grad sannsynligvis ikke kommer tilbake til markedet og trenger å bli skrotet, sier administrerende direktør Anton Dibowitz, og fortsetter:

– Eiendeler over hele bransjen har også gjeldsnivå som neppe er bærekraftig og derfor bør vi forvente å se at en betydelig gjeld skal konverteres til egenkapital. Bare når bransjen adresserer begge disse problemer vil vi være i en posisjon der balansen mellom tilbud og etterspørsel i markedet kan levere rimelig avkastning til aksjonærer.

Vil bort fra NYSE

Datoen for rapporten var i utgangspunktet satt til den 21. mai, men ble flyttet samme dag.

Tallene offentliggjøres morgenen etter at selskapet varslet at de vil bort fra New York Stock Exchange, og kun være notert på Oslo Børs.

Seadrill varslet i mars at de ikke lenger oppfylte kravene om å være notert på den amerikanske børsen, og skrev den gang ville jobbe for å oppfylle kravene igjen. Coronakrisen har imidlertid gjort at selskapet har endret mening, ifølge mandagens melding.

Krisesituasjon

Gjennom hele fjoråret tapte Seadrill 11,5 milliarder kroner, på grunn av et svært utfordrende marked for borerigger, som ikke har hentet seg inn etter oljesmellen i 2014.

Riggsektoren går en enda mørkere tid i møte. Det i kjølvannet av oljepriskollapsen i år og coronaviruset som struper oljeselskapenes fremtidige investeringer.

Allerede har flere kontrakter blitt terminert for riggselskapene, og verre skal det bli, ifølge flere meglerhus.

Konsulentselskapet Rystad Energy spår at opptil ti prosent av kontraktsvolumet for riggselskapene blir terminert i år og neste år. Det tilsvarer en barbering av inntekter på omtrent tre milliarder dollar, eller over 30 milliarder kroner.

Situasjonen har fått meglerhusene til å barbere kursmålene sine på Seadrill-aksjen, der flere mener den er mer eller mindre verdiløs. Riggaksjen avsluttet onsdagens handel til kurs 4,96 kroner, som tilsvarer en markedsverdi på 496 millioner kroner.

Les også Meglerhus om riggselskapene: Handler nå om å overleve

Massiv gjeld

En rekke riggselskaper, blant disse Seadrill, sliter med skyhøy gjeld.

DNB Markets påpekte tidligere i vår at en blanding av blant annet lave oljepriser, riggetterspørselsødeleggelse, kontrakttermingeringer og ikke-bærekraftige gjeldsnivåer trolig vil tvinge flere selskaper til å gjennomføre restruktureringer eller såkalte Chapter 11-konkursprosesser de kommende månedene.

Av norske boreselskaper ventes Seadrill og Tor Olav Trøims Borr Drilling å komme først ut av en slik prosess, ifølge meglerhuset.