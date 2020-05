– Equinor bør selge utenlandsvirksomheten

Politiker og tidligere forbundsleder Leif Sande mener at Equinors utenlandsvirksomhet bør avvikles.

Tidligere forbundsleder Leif Sande i industri energi mener Equinor bør selge utenlandsvirksomheten. Vis mer Pål Christensen

Publisert: Publisert: 15. mai 2020 17:40

– Equinor bør selge utenlandsvirksomheten sin og konsentrere seg om petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og fornybarsatsing, sier Ap-politiker Leif Sande.

Sande er varamann på Stortinget for Hordaland.

Sande har vært leder i Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) og Industri Energi, som forbundet heter etter sammenslåingen med Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund i 2006, i til sammen 17 år.

Hisser seg ikke opp

Sande understreker at han mener dette uavhengig av Equinor-smellen i USA hvor Equinor har tapt rundt 200 milliarder kroner så langt.

– Akkurat tapene i USA klarer jeg ikke å hisse meg helt opp av. Det ble en smell for alle da oljeprisen gikk ned. Det er foretatt nedskrivinger andre steder enn i USA også, og bare tenk på hvor mye nedskrivinger Oljefondet har tatt som følge av oljeprisfallet. Å lage et himla leven for dagens ledelse, er jeg ikke med på, men jeg oppfatter at selskapet har tatt fatt i det som var kritikkverdig, sier Sande til Aftenbladet.

Han mener likevel at det er på høy tid at politikere er villige til å ta debatten om hva slags selskap Equinor skal være.

Han er redd for at staten og Norge skal tape for mye penger på Equinors utelandssatsing, og mener at staten og Equinor bør konsentrere seg om hjemmebane. Tidligere har han forsøkt å løfte saken om å endre Equinor politisk, uten å lykkes, men han mener tiden nå kan være inne for å få til noen fundamentale endringer.

– Vi bør slå sammen Equinor med Petoro og danne et selskap som konsentrerer seg utelukkende om norsk sokkel og satser tungt på å produsere olje med minst mulig utslipp. I tillegg kan vi ha et statlig Equinor som tar seg av fornybarsatsingen.

– Framstod som den spillegale

Oljehistoriker Helge Ryggvik ga i 2009 ut boka «Til Siste Dråpe» som tar for seg – og stiller seg kritisk til – Equinors (den gang Statoil) tunge utenlandssatsing. Her brukte Equinor opptjente penger på

norsk sokkel for å kjøpe seg internasjonalt spillerom.

– Hovedproblemet med Equinors (Statoil) utenlandssatsing var at voksestyrken var drevet mer av politiske enn økonomiske motiv. Basert på forutsetningen om å bli store, kjøpte Statoil seg inn i områder de ikke kunne noe om fra før. Forretningsideen var her bygget på spekulasjon om at verdien av det de kjøpte skulle stige. De la seg derfor på en helt annen linje enn det selskapet kunne best, som var å lete etter olje og utvikle felt på norsk sokkel, sier Ryggvik til Aftenbladet.

Han innrømmer at han ikke er overrasket over de store tapene Equinor nå må tåle i USA, og han sier det nesten var forventet ut fra forretningsideen.

– Equinor sier selskapet bommet på oljepris, men det er hele problemet. De spekulerte i at oljeprisen skulle stige, og selskapet kjøpte seg kraftig opp like etter en oljeboom. Jeg skrev i 2009 at et oppkjøp

i skifer på 32 milliarder var veldig problematisk. Også fordi det dreide seg om en plassering av den norske oljeformuen. Men når selskapet bare fortsatte å kjøpe, framsto det som den spillegale. Det går dårlig, men det vil snu med bare ett lodd til... Det framstod helt ulogisk den gang på slutten av 2000-tallet, og det framstår ulogisk i dag, sier Ryggvik.

Helge Ryggvik mener det kan være fornuftig å gjennomføre en renasjonalisering av Equinor for å satse på norsk sokkel. Vis mer Pål Christensen

Equinor mener at utenlandssatsingen har vært lønnsom og ser gode muligheter framover. Her er konserndirektør Eldar Sætre, til venstre, sammen med kommunikasjonsdirektør Bård Glad Pedersen. Vis mer Jon Ingemundsen

– På billigsalg

Han sier også at det er viktig å forstå Equinor-satsingen i utlandet ut fra den allmenne oppfatningen den gang om at dersom selskapet skulle øke verdien sin, måtte de øke oljereservene. Equinor gjorde dermed det som markedet forventet.

– Både aksjemeglere, finanspressen og politikere heiet på Equinors utenlandssatsing ut fra premisset om at selskapet måtte ut i verden for å overleve, sier Ryggvik som synes ideen om et statlig Equinor som konsentrerer seg om norsk sokkel har noe for seg. Unntaket kan være offshore satsinger i utlandet som har en teknologisk overføringsverdi. Det samme for fornybarsatsingen.

– Problemet i dag er at den internasjonale delen kommer til å bli solgt veldig billig. Men jeg syns det er fornuftig av staten å gå inn og ta kontrollen for å skape et selskap med ambisjoner som gjorde det til

en suksess, men tilpasset vår tid: Nemlig å ta ut de siste dråpene som klimaet tillater at vi henter ut på en best mulig måte. Lede an i å skape oppdrag som sørger for at leverandørindustrien får den grønne omstillingen som trengs. Nå har i stedet den norske delen endt opp med å subsidiere den utenlandske delen, noe som har vist seg å bli veldig kostbart, påpeker Ryggvik.

– Har vært lønnsomt

Equinor er ikke enige i at utenlandssatsingen har vært ulønnsom. Selskapet mener at satsingen hjemme i Norge og utlandet henger sammen.

– Den internasjonale virksomheten er en viktig og lønnsom del av vårt selskap, og det er sterk sammenheng mellom den internasjonale og den norske virksomheten. Vi har netto totalt investert ca. 100 milliarder dollar utenfor Norge, påpeker pressetalsmann Bård Glad Pedersen i Equinor og legger videre til:

– Vi har så langt hatt en inngående kontantstrøm så langt på opp mot 70 milliarder dollar (rundt 700 milliarder kroner ut fra dagens kurs), fra en portefølje som er i vekst. Og vi har gjenværende bokførte verdier for rundt 45 milliarder dollar (rundt 450 milliarder kroner fra dagens kurs), etter de nedskrivninger som er gjort blant annet i USA. Dette viser at den internasjonale virksomheten har vært lønnsom, og vi har i dag ressurser og eiendeler som gir godt potensiale for verdiskaping også framover, sier Glad Pedersen.