Equinor slår tilbake etter Bellonas Castberg-varsel: Mener problemene er håndterbare

Equinor slår tilbake etter Bellonas to varslingsbrev til regjeringen om Castberg-prosjektet. – Jeg er ikke enig i at dette er sikkerhetsproblemer som ikke er håndterbare, sier Equinors prosjektdirektør Morten Ruth til E24.

Produksjonsskipet på Johan Castberg-feltet skal dreie rundt en skive, slik at det alltid ligger mot været. Bellona har varslet regjeringen om sveiseproblemer og mulige konstruksjonssfeil. Equinor erkjenner utfordringer i Singapore, men mener at problemene er håndterbare. Vis mer Equinor

Publisert: Publisert: 23. august 2020 20:33

Fredag sendte Bellona-leder Frederic Hauge sitt andre varslingsbrev på to uker om Equinor-utbyggingen Johan Castberg til regjeringen og Stortinget.

Hauge advarte om feil i programvare fra DNV GL som kan ha ført til at deler av produksjonsskipet som bygges i Singapore er underdimensjonert. I sitt første brev varslet han om «svært omfattende» sveiseproblemer på skipet.

Equinor er ikke enig i Bellonas fremstilling.

– Jeg er ikke enig i at dette er sikkerhetsproblemer som ikke er håndterbare, sier prosjektdirektør Morten Ruth i Equinor til E24.

Prosjektdirektør Morten Ruth i Equinor. Vis mer Ole Jørgen Bratland, Equinor

Han har ansvaret for prosjektene Johan Castberg, Njord, Martin Linge og fase to av Johan Sverdrup, og har 30 års fartstid i selskapet. Ruth erkjenner at det er utfordringer ved verftet i Singapore, men sier at dette først og fremst skyldes coronakrisen.

Sveiseproblemene og DNV GLs programvarefeil er håndterbare, mener prosjektdirektøren. Ingen av disse utfordringene vil kreve enorme mengder ekstraarbeid, opplyser han.

– For å sette dette litt i kontekst, så estimerer vi at de timene som gjenstår for å reparere sveisene i Singapore, det tilsvarer rundt fem prosent av gjenværende timer, grovt regnet. Da snakker vi om gjenværende timer, og at vi er rundt 80 prosent ferdig, sier Ruth.

– Så det er ikke snakk om hundretusenvis eller millioner av timer ekstraarbeid her?

– Nei, nei, overhodet ikke. Det er et veldig begrenset antall timer disse problemstillingene legger til. Dette handler mye om organisering og det å få gjort dette i den rette sekvensen. Det er ikke volumet som sådan som bekymrer oss, sier han.

Les også Bellona med varselbrev til statsråden: Frykter skandale på Castberg-feltet

– Håndterbart

– Hvor alvorlig er denne programfeilen som DNV GL har oppdaget?

– Det er klart, vi er ikke happy når vi oppdager programvarefeil. Men for Castberg-prosjektet er dette håndterbart. Vi vil sende ut et skip som har den nødvendige integriteten, sier Ruth.

Han avviser at programvarefeilen vil kreve redesign av selve skipet. Det er bare på enkelte deler at selskapet har måttet gjøre nye beregninger og endre på designet. Det gjelder en del av skroget hvor det kommer et rør ned som skal gå gjennom skipet og festes til skipet. Disse innfestingene har ikke vært sterke nok, ifølge Equinor.

– Der vi snakker om redesign, det er på fire sjøvannsinntak som vi har på denne båten. De utgjør i størrelsesorden noen få kvadratmeter, hvor vi muligens må brenne ut plater og forsterke disse. Du må huske at dette skipet er 295 meter langt, så dette er en rimelig begrenset sak, sier han.

– Det er kanskje én prosent av gjenstående arbeidstimer som kommer ekstra på grunn av denne programvarefeilen, sier han.

Les også Bellona-Hauge om Castberg: Frykter alvorlige konstruksjonsfeil

– Hvorfor ventet dere med å varsle Petroleumstilsynet (Ptil) om programfeilen fra april til juni?

– Min forståelse var at DNV GL varslet på det tidspunktet, og da begynte vi å analysearbeidet for å se hva vi måtte gjøre, og omfanget av problemstillingen. Det tok jo også litt tid, og da vi konkluderte det, så vi at vi klarte å håndtere det. Så derfor ble det ingen separat varsling fra vår side, sier han.

Om produksjonsskipet på Johan Castberg: Produksjonsskipet (FPSO) til Johan Castberg-feltet blir 295 meter langt og 55 meter bredt. Skipet forankres med ankerliner til en dreieskive, hvor stigerørene også kobles til. Skipet kan dreie fritt rundt sin egen akse og vil ligge med baugen mot været. Totalvekten på skipet er beregnet til om lag 83.000 tonn, hvorav vekten på plattformdekket og dreieskiven er henholdsvis 17.500 og 7.800 tonn. Produksjonsskipet kan lagre 1,1 millioner fat olje. Denne oljen skal lastes over til skytteltankere som er planlagt med kapasitet på 850.000 fat olje. Kilde: Plan for utbygging og drift av Johan Castberg, 2017 Vis mer vg-expand-down

Slik skal Johan Castberg-produksjonsskipet se ut. Vis mer Equinor

Fikser tre kilometer sveis

Ifølge Equinor er det rundt tre kilometer kritisk sveis på produksjonsskipet som må gjøres på nytt.

– Det er jo en enorm mengde sveis på et sånt skip. Så 17 kilometer som vi snakker om, hvor det er 20 prosent reparasjon, det er av kritisk sveis. Det er det som skal repareres, sier Ruth.

Prosjektdirektøren mener at Equinors rutiner har fungert som de skal.

– Vi følger opp sveis, og når vi ser at antall feil er for stort, så øker vi inspeksjonsraten vår. Det begynte allerede i fjor høst, da så vi at feilraten økte, og i februar besluttet vi å kjøre full sjekk av de sveisene som er gjort i dokken. Og det er vi i gang med nå. Dette konkluderte vi med i februar, og i mars traff coronaen oss, så derfor har vi ikke fått gjennomført det, sier Ruth.

I høst avdekket selskapet også sveiseproblemer i turreten, eller dreieskiven.

– Det sveise- og reparasjonsarbeidet fikk vi gjennomført på to måneder i tiden før coronaen. Jeg mener vi har kontrollrutiner som fungerer. Grunnen til at vi ikke har fått gjennomført all reparasjonssveisingen skyldes coronaen, og at vi ikke har folk nok der nede, sier Ruth.

På grunn av coronakrisen har Equinor bare 600 arbeidere i sving i Singapore. Det skulle ha vært 3.000.

Les også Castberg-moduler fra Kværner forsinket: Lover at det ikke skal gi nye forsinkelser

– Ikke unormalt

– Det dere fant ut av sveiseproblemer i høst, ble det meldt inn til Ptil?

– Nei, det ble ikke meldt inn til Ptil. For det er problemstillinger vi har hatt i mange prosjekter opp gjennom tiden, det er ikke unormalt. Det som har gjort det unormalt i Singapore er at omfanget ble så stort, og dette skjedde gradvis etter hvert som vi gjorde inspeksjonene, sier Ruth.

Det var først i februar-mars at Equinor fant ut at de skulle sjekke 100 prosent av sveisene.

– Vi er jo av den oppfatning at vi har holdt partnerskapet og Ptil informert. Så ser jeg Ptil har stilt noen spørsmål om dette. Så det er noe vi får se på, om vi kanskje skulle vært tidligere ute, sier Ruth.

Tilsynets spørsmål om Equinors varsling ble omtalt av bransjebladet Upstream fredag.

Les også Bellona-Hauge om Castberg: Frykter alvorlige konstruksjonsfeil

Sjekket Njord-skipet for feil

Bellona frykter at DNV GLs programvarefeil kan ha påvirket konstruksjonen av andre produksjonsskip (FPSO-er) enn Castberg.

– Kjenner dere til det?

– Ja, dette har DNV GL informert Ptil om, etter hva jeg har forstått, sier Morten Ruth.

– Jeg er ikke den rette til å svare for alle andre skip, men jeg er også ansvarlig for et annet skip på Njord, hvor vi har gjort en sjekk. Der har det ikke påvirket oss. Dette er programvare som brukes også av andre skip enn Castberg, kanskje også båter som er levert. Men her spekulerer jeg, sier han.

– Dere har ikke brukt den programvaren på Njord?

– Jo, der er den brukt. Men den traff oss ikke på samme måte som den har truffet oss på Castberg. Dette vil være forskjellig for hvert prosjekt, sier han.

Les også Gigantskipet på Johan Castberg-feltet er forsinket

Equinor regner med at det blir «noen timer» merarbeid når skipet kommer til Stord, og er i dialog med Kværner om håndteringen. Forsinkelsene vil gi tilleggskostnader for Equinor, men sveiseproblemene vil Sembcorp-verftet dekke.

– En problemstilling som disse sveisene, den bæres av verftet i Singapore, sier Ruth.

Han vil ikke uttale seg om hvor mye forsinkelsene kan koste Equinor. Oppdaterte kostnadsanslag for Castberg-utbyggingen kommer i statsbudsjettet for 2021 i oktober.

Les også Petroleumstilsynet bekymret for Castberg-feltet: – En situasjon vi ser alvorlig på

Utfordringene på Yme, Linge og Goliat: Bellona-leder Frederic Hauge frykter at Equinor og oljebransjen ikke har lært av feilene i tidligere prosjekter som Goliat, Yme og Martin Linge. Også stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) har sagt til E24 at han frykter en gjentagelse av Goliat. Prosjektdirektør Morten Ruth i Equinor, som også har ansvaret for Martin Linge, avviser at selskapet ikke har lært. – Jeg er ikke enig i det. Jeg føler at det er veldig mye læring som har kommet fra Goliat, og som vi prøver å få innarbeidet. Jeg syns måten vi avdekker sveiseproblematikken på er et sånt element. Vi lærer, vi sjekker alt, og vi følger koder. Jeg sitter selv på Martin Linge, og jeg vet at det er mye læring fra Goliat. Så problemstillingen er noe mer nyansert enn det Hauge trekker opp, sier Ruth. Dette skjedde på feltene Hauge viser til: Goliat-feltet krevde store forbedringer etter ankomst til Norge, og opplevde lekkasjer, problemer med strømforsyningen og produksjonsstanser. Feltet kostet om lag 51 milliarder kroner, mens den planlagte kostnaden var 32,6 milliarder, ifølge statsbudsjettet for 2017

Martin Linge-feltet opplevde dødsfall på verftet i Korea og krevde mye ekstraarbeid da det kom til Norge. Feltet er kraftig forsinket og ble i fjor anslått til å koste 56 milliarder kroner, fra et opprinnelig anslag på 30,6 milliarder, ifølge statlige budsjettdokumenter

Yme-prosjektet er omtalt som en av de største skandaleutbyggingene på sokkelen. Den Abu Dhabi-produserte plattformen måtte skrotes før produksjonen startet, grunnet sprekker i konstruksjonen. Talisman og partnerne hadde da investert 11 milliarder kroner i prosjektet Vis mer vg-expand-down