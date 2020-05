Oljeministeren støtter ikke krav om å ta Equinor hjem

Mens flere opposisjonspartier krever at Equinor dropper satsingen i ulandet, mener olje- og energiminister Tina Bru (H) at det ville vært uheldig. – Jeg er ikke av dem som tar til orde for å splitte opp selskapet.

Olje- og energiminister Tina Bru og styreleder i Equinor Jon Erik Reinhardsen møter pressen etter møtet mandag ettermiddag. Vis mer Håkon Mosvold Larsen

Olje- og energiminister Tina Bru møtte mandag Equinor-ledelsen etter den negative oppmerksomheten rundt selskapets tap i USA på flere hundre milliarder kroner.

Skandalen, som ble avdekket av Dagens Næringsliv tidligere i mai, har ført til at representanter fra SV, Rødt og Ap har krevd at Equinor selger sin utenlandske virksomhet og «tas hjem».

Det er ikke Bru enig i. Hun påpeker at mye av utenlandssatsingen også har vært bra og at mye av det som nå gjøres på fornybart nettopp er i utlandet.

– Jeg mener det ville vært uheldig hvis ikke selskapet skullet ha den muligheten, så jeg er ikke en av dem som tar til orde for å splitte opp selskapet eller skille ut den utenlandske delen, sier hun til E24.

Equinor er blant annet i full gang med det gigantiske havvindprosjektet Doggerbank utenfor Storbritannia.

Bru understreker at dette er en politisk debatt og ikke noe som ble diskutert på dagens møte.

På spørsmål om hun nå har gitt noen nye føringer for utlandssatsingen, svarer hun:

– Nei, det er ikke vi som eier som legger føringer for hva det skal investeres i, det er det selskapet selv som må svare for.

Unorsk

Tapene på totalt 200 milliarder i USA strekker seg over en periode på 20 år.

– Hvorfor har dere ikke reagert på dette tidligere?

– Det er selskapet som må svare for det som er gjort og tapene som kommer som følge av investeringene. Det som vi har diskutert i dag er omfanget av det og hvordan det kommer frem i rapportene som de leverer.

– Det er riktig at informasjonen har vært offentlig, men vi har pekt på at informasjonen kunne vært lettere tilgjengelig og det sier selskapet selv de har tenkt å gjøre noe med. Det mener vi er bra.

Ministeren beskriver for øvrig virksomheten som har ført til milliardtapene i USA som «unorsk».

– Det er ikke noe vi forventer av norske selskaper, sier hun, men tilføyer at hun har tillit til Equinor-ledelsen og at det blir ryddet opp.

Styreleder Reinhardsen bekrefter at det er nettopp den «unorske kulturen» som skal til livs.

– Dette er læring som vi tar med oss. Vi tror det er en stor konkurransefordel å få den norske kulturen ut i disse miljøene, og har i flere år jobbet med det, sier han til E24.

Med «norsk kultur» tenker han særlig på nøysomhet og åpenhet.

– Det vi har snakket spesielt om er åpenhet, det som ikke strengt tatt er nødvendig å rapportere, men som kan være nyttig å være åpen om likevel, så det skal vi gjøre noe med.

Equinor har tidligere rapportert om den amerikanske virksomheten som en del av den internasjonale virksomheten, og bare gitt detaljer på årsbasis. Dette endres fra og med andrekvartalsrapporten.

Reinhardsen avviser imidlertid at dette skjer på grunn av politisk press.

Utenlandssatsingen fortsetter

Selskapet vil ikke endre pågående satsinger etter dagens møte, eller avsløringen om tapene. I tillegg til USA satser Equinor stort i Brasil. Fram mot 2030 skal selskapet investere 125 milliarder kroner der.

– Der går det som før, bortsett fra at det er utfordringer med covid-19, fordi det er mer utbredt i Brasil, sier han, men vil ikke avsløre mer om hva det betyr av eventuelle forsinkelser.

Blant prosjektene som nå pågår, er utvidelsen på storfeltet Peregrino. Der er Equinor i ferd med å bygge en ny plattform som etter planen skal starte produksjonen mot slutten av året.

I april skrev Reuters at arbeidet med plattformen skal være forsinket med to måneder som følge av coronaviruset, basert på to kilder tett på prosjektet.

