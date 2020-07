Vår Energi gjenopptar oljeboring etter corona-pause

Vår Energi gjenopptar nå deler av boreprogrammet som ble stanset takket være corona og oljepriskollapsen. Oljeselskapet mener oljeskattepakken gjør det mulig.

Scarabeo 8-riggen til Saipem på oppdrag for Vår Energi Vis mer Vår Energi

Publisert: Publisert: 16. juli 2020 17:37

Vår Energi, som eies av den italienske oljegiganten Eni og det norske oppkjøpsfondet HitecVision, melder nå om en endring i boreplanene.

Tidligere i år utsatte selskapet planlagt boring i både Nordsjøen og Barentshavet, men dette blir nå gjenopptatt.

Fra fjerde kvartal og utover har selskapet nå planer om å gjenoppta boringen på:

To produksjonsbrønner og en vanninjeksjonsbrønn på Goliat-feltet i Barentshavet

og deretter boringen av en letebrønn på King Prince-prospektet i Nordsjøen, som ligger nær Balder- og Ringhorne-feltene til Vår Energi

Brønnene skal bores av boreriggen Scarabeo 8 til Saipem, som er på kontrakt med Vår Energi.

– Etter en periode med vanskelige valg og beslutninger er vi glade for å kunne annonsere at vi gjenopptar deler av boreprogrammet, som ble utsatt tidligere i år grunnet den ekstraordinære situasjonen hele bransjen befant seg i, sier Annethe Gjerde, direktør for innkjøp i Vår Energi, i en melding.

Vår Energi peker på at de midlertidige endringene i oljeskatten som Stortinget vedtok i juni har gjort det mulig å gjenoppta aktiviteten.

Pakken innebærer umiddelbare avskrivninger for nye investeringer i 2020 og i 2021, samt for felt som det sendes inn utbyggingsplan for før utgangen av 2022.

Pakken sikrer for det første en utsettelse av skatt, som frigjør om lag 100 milliarder kroner i likviditet for bransjen de neste par årene, i tillegg til at den gir et skattekutt på rundt åtte milliarder.

– Politikernes evne og vilje til å finne løsninger gjennom midlertidige skatteendringer, har gjort det mulig å revurdere noen av de vanskelige beslutningene vi har tatt, sier Gjerde.

Investerer store summer

For Vår Energi slår pakken svært positivt ut, ettersom selskapet står midt i det store opprustningsprosjektet Balder X i Nordsjøen.

Det har vært et krevende år for både Vår Energi og resten av oljebransjen. Først førte coronapandemien til at man måtte innføre streng smittevernkontroll for å sikre driften og sikkerheten offshore. Like etter slo oljepriskollapsen til.

Oljebransjen satte bremsene på verden over. Selv om produksjonen gikk videre omtrent som vanlig, så ble vedlikeholdsoppdrag, modifikasjonsprosjekter og nyinvesteringer utsatt, bremset eller kansellert.

Kombinasjonen av pandemi og oljepriskollapsen holdt på å føre til at hele det gigantiske Balder X-prosjektet til Vår Energi til 19 milliarder – med oppussingen av produksjonsskipet Jotun på Rosenberg Verft i Stavanger – ble utsatt.

Det fortalte konsernsjef Kristin Kragseth i Vår Energi til E24 i et intervju i juni, da hun sto på verftet og ønsket skipet velkommen:

– Da Norge stengte ned 12. Mars var vi bare dager unna en «point of no return»-beslutning på fjerningen av Jotun-skipet. Vi måtte beslutte om vi fortsatt kunne ta skip og mannskap til land på en trygg måte eller ikke, sa sier Kragseth og l til:

– Alternativet hadde vært å vente og få hele prosjektet utsatt ett år.

