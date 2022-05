Brudd for 17.400 oljearbeidere

Årets hovedoppgjør har ført til brudd i tre av fire forhandlinger om oljearbeidernes tariffavtaler.

Det kan bli streik for flere ansatte i olje- og gassektoren i år.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

2022 er et hovedoppgjørsår. Det betyr at det skal forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene.

Så langt har det betydd flere brudd mellom fagforeningene og arbeidsgiverne.

Den første forhandlingen for oljearbeiderne gjaldt den såkalte sokkelavtalen. Dette er avtalen som omfatter operatør, boring og forpleining. Der ble det brudd mellom Industri Energi, SAFE, Lederne og Norsk olje og gass etter to dagers forhandlinger 4. mai. Avtalen omfatter 7300 ansatte i bransjen.

– Vi ser at oljeselskapene har rekordhøye resultater, og det bør gjenspeiles i oppgjøret, sa forhandlingsleder i SAFE Kai Morten Anda da.

Sokkelavtalen går til mekling 10. og 11. juni.

– Forberedt på streik

Ifølge Industri Energi gjorde bruddet i sokkelavtalen at det også ble brudd i oljeserviceavtalen 12. mai.

– Oljeserviceavtalen henger tett sammen med sokkelavtalen. Det vil si at de skal harmonere. Da det ble brudd i sokkelavtalen var det vanskelig å få oljeserviceavtalen gjennom, forteller leder for kommunikasjonsavdelingen i Industri Energi, Atle Espen Helgesen til Aftenbladet.

Denne avtalen omfatter omtrent 5800 Industri Energi-medlemmer. Det gjelder ansatte i leverandørselskaper i olje- og gassnæringen som Aker Subsea, Halliburton, Subsea 7 og Baker Hughes.

For ansatte på landbaser kom partene til enighet natt til 19. mai. Landbaseavtalen omfatter arbeidstakere på basene i OLFs medlemsbedrifter.

Fredag morgen ble det også brudd i flyteriggavtalen. Etter to dagers forhandling kom heller ikke Industri Energi og Norges Rederiforbund til enighet. Denne avtalen omfatter 4300 ansatte i forbundet.

Denne avtalen omfatter forbundets medlemmer på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanente plasserte innretninger.

– I flyteriggavtalen hadde vi god dialog underveis. Vi begynte å få en del ting i orden, men det strander når det er tre forbund som skal bli enige om det økonomiske, sier Helgesen

– Det er jo ikke ekstraordinært at det blir brudd i slike forhandlinger. Nå skal vi mekle i alle forhandlingene, så får vi se hva det fører med seg, legger han til.

Han forteller at det ikke er én grunn som går igjen for bruddet i de ulike avtalene. Selv om medlemmene er beredte til å gå til streik, håper han å lande alle avtalene før det blir nødvendig.

– Vi har god erfaring med meklingsmannen. Det er alltid fare for streik, men jeg kan ikke si noe nå om hvor stor sjans det er for at det blir streik. Vi håper selvfølgelig vi skal få løst det før den tid, avslutter han.