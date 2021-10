Ikke smittehopp hos Equinor etter korona-lettelser

Oljearbeidere har levd med strenge restriksjoner på plattformene. Nå kan også offshorelivet snart bli normalt.

Da Anders Opedal var på sin første offshoretur i april etter et halvt år som konsernsjef, var koronatiltakene strengere enn nå, med testing før utreise. Her er han på vei ned i det ene plattformbeinet til Troll A sammen med plattformsjef Jalal Fahadi. Vis mer

Publisert: Publisert: Nå nettopp

For Equinor har utbrudd av smitte på plattformer vært den store skrekken under pandemien. Oljearbeidere har måttet forholde seg til strengt smittevern – og etter hvert måtte de også teste seg før utreise.

Selskapet har hatt noen tilfeller av smitte på plattformene, men av alle disse har kun to ført til større utbrudd:

– Offshorevirksomheten vår er like omfattende som en liten, norsk kommune, med 10 000 personer. Ukentlig fraktes 3500 personer med helikopter, og offshore jobber og bor man tett på hverandre. Alt tyder nå på at vi har lyktes i å beskytte oss mot mange utbrudd, sier talsperson Eskil Eriksen.

Etter at regjeringen åpnet Norge opp fra 25. september, økte faren for mer smitte også offshore. Men dette har ikke skjedd:

– Vi har ikke sett noen økning i smittetilfeller etter gjenåpningen. Men vi er veldig oppmerksom på utviklingen og hva vi må gjøre for å beskytte oss mot smitte, sier Eriksen.

I slutten av mars startet Equinor med obligatorisk testing av personer som skulle reise offshore. I august ble teststasjonene på Sola og ved de andre heliportene pakket ned.

Les på E24+ Equinor-ansatt om karantenelivet: – Havner i en ond sirkel av negative tanker

Les også Equinor leier eget fly til oljearbeidere – gjør alt for å unngå smitte

Equinor så at testingen ikke hadde noen særlig effekt.

– Kun et fåtall tilfeller av smitte ble avdekket og testingen ga lite bidrag for å redusere risiko. Vi tilpasser oss smittesituasjonen i samfunnet for øvrig.

– Hva med vaksine?

– Å oppgi om man er vaksinert eller ikke, er frivillig. Vi gjennomførte en anonym spørreundersøkelse i september, hvor anslagsvis 60 prosent av reisende svarte. Den viste at 97 prosent hadde fått første vaksinedose og 88 prosent hadde fått andre dose. Vi antar at godt over 90 prosent var fullvaksinert ved utgangen av september måned.

Etter gjenåpningen har Equinor holdt på smitteverntiltakene på plattformene. Nå vurderer selskapet å lette på disse og normalisere livet også ute i havet.

– Smitteverntiltakene har vært krevende for alle som jobber ute i havet. De har gjort en fantastisk jobb med å følge opp alle tiltakene. Nå ser vi på nye og oppdaterte retningslinjer. Disse vil være klare i løpet av oktober, sier Eriksen.

Les også Coronasmitte oppdaget på Equinors Oseberg-felt