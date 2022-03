Rekordpris for diesel og bensin

På Circle K i Petroleumsveien på Forus var dieselprisen 24,34 kroner per liter tirsdag formiddag. Bensinprisen var 24,23 kroner for en liter.

Oppsiktsvekkende er det nettopp at dieselprisen er høyere enn bensinprisen.

De siste ukene har vært preget av rekordhøye drivstoffpriser. For en drøy måned siden passerte prisen 22 kroner for første gang. De siste dagene har den sneket seg så vidt over 23 kroner.

Tirsdag markerte derfor en ny rekord.

Oljeprisen styrer drivstoffprisen. I skrivende stund ligger oljeprisen på 127 dollar fatet. Det er den høyeste prisen siden den russiske invasjonen av Ukraina, som har påvirket prisbildet.

På tross av den massive sanksjoneringen mot Russland har energisektoren blitt skånet (i stor grad). De statlige sanksjonene uteblir.

Likevel har flere private olje- og gassbedrifter avsluttet sin virksomhet i Russland. Og de tørr heller ikke å røre russisk olje med ildtang.

Med vestlige sanksjoner mot russisk olje kan oljeprisen skyte ytterligere fart. Det kan bety at også tirsdagens rekord snart står for fall.

