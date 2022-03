Rekordpris for diesel og bensin

På Circle K i Petroleumsveien på Forus var dieselprisen 24,34 kroner per liter tirsdag formiddag. Bensinprisen var 24,23 kroner for en liter.

Dette bildet ble tatt av Aftenbladets fotograf tirsdag formiddag. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Oppsiktsvekkende er det nettopp at dieselprisen er høyere enn bensinprisen.

De siste ukene har vært preget av rekordhøye drivstoffpriser. For en drøy måned siden passerte prisen 22 kroner for første gang. De siste dagene har den sneket seg så vidt over 23 kroner.

– Utenfor vår kontroll

Tirsdag markerte derfor en ny rekord.

– 24 kroner på bensin og diesel har vi aldri tidligere sett, fastslår kommunikasjonssjef hos Circle K Norge, Knut Hilmar Hansen.

– Det er naturlig at mange reagerer på de nivåene vi ser nå. Og vi skjønner godt at de høye drivstoffprisene er krevende for mange, ikke minst for de som er avhengig av bilen i det daglige. Og de er det mange av rundt om i Norge, sier han videre til Aftenbladet/E24.

Likevel ber han om forståelse for at bensinstasjonene ikke kan styre drivstoffprisen som de selv vil.

– 90 prosent av drivstoffprisen er utenfor vår kontroll.

Seksti prosent går til avgifter og tretti prosent til innkjøp av drivstoff. De siste ti prosentene trenger selskapet selv for å dekke driften av stasjonene.

Oljeprisen styrer drivstoffprisen. I skrivende stund ligger oljeprisen på 127 dollar fatet. Det er den høyeste prisen siden den russiske invasjonen av Ukraina, som har påvirket prisbildet.

Peker på Ukraina

Hansen peker på krigen i Ukraina. I tillegg er bensin- og diesel-lagrene veldig lave. Dette fører til langt høyere etterspørsel.

På tross av den massive sanksjoneringen mot Russland har energisektoren blitt skånet (i stor grad). De statlige sanksjonene uteblir.

Likevel har flere private olje- og gassbedrifter avsluttet sin virksomhet i Russland. Og de tør heller ikke å røre russisk olje med ildtang.

Med vestlige sanksjoner mot russisk olje kan oljeprisen skyte ytterligere fart. Det kan bety at også tirsdagens rekord snart står for fall.

– Prisene er gjenstand for tøff konkurranse lokalt, det gjør at prisene varierer og faller etter en prisøkning. Lokal konkurranse gjør også at det kan være forskjellige drivstoffpriser fra et område til et annet, eksempelvis mellom byer og regioner, avslutter Hansen.

