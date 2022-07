Statkraft-sjefen om Nord Stream-åpning: – Faren er ikke over

At Putin åpnet gasskranen til Europa torsdag morgen beroliger ikke Statkraft-topp Christian Rynning-Tønnesen. Han mener de som kan spare på strømmen fremover, bør gjøre det.

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft er bekymret for kraftsituasjonen i Europa.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Det var et positivt tegn at gassrørledningen åpnet, og gasstilførselen heldigvis er tilbake, sier Rynning-Tønnesen.

Det har vært knyttet stor spenning til om Russland ville strupe gassen til Europa etter det ble spekulert i om rørledningen Nord Stream 1 ikke ville åpne etter nedstengning for vedlikehold.

– Var du spent på om gasstilførselen gjennom Nord Stream ville åpne igjen?

– Ja. Men det er ikke slik at det som skjedde i dag gjør at faren er over, sier Statkraft-toppen som mener «det fortsatt er en stor risiko» knyttet til hva som skjer med gassen fra Russland fremover.

Han tror det kan bli en krevende vinter, og ber folk forberede seg.

De som kan spare, bør gjøre det

Strømprisen har holdt seg høy gjennom sommeren, en periode av året hvor prisene egentlig er svært lave. Nå står vinteren for tur, og Statkraft fyller magasinene for å forberede seg på den kalde årstiden.

– Hva bør norske strømkunder forberede seg på?

– I snitt vil norske priser ligge under prisene på kontinentet, men det er som sagt stor usikkerhet i kraftmarkedet om dagen. Prisene kan gå ned, men kan også fortsette ytterligere opp, sier Rynning-Tønnesen og fortsetter:

– Det er opptil kundene å forberede seg på dette, og de som kan spare på strømmen bør gjøre det.

Statkraft-sjefen mener regjeringen bør vurdere å øke strømstøtten.

– Mener du det fordi sjansen er større for prisøkning fremfor en svekkelse i strømprisene?

– Nei, jeg mener det er viktig at politikerne utreder dette grundig fordi risikoen i markedet er stor. Men dette er til syvende og sist en politisk beslutning.

Rasjonering

Gasstilførselen fra Russland til Europa påvirker hele energimarkedet, og Rynning-Tønnesen har fått med seg forslaget fra EU-kommisjonen denne uken om at landene i unionen skal bruke 15 prosent mindre gass.

– Det er logisk, men trist. Det er vel først og fremst en oppfordring til å spare gass, for konsekvensen er at det blir rasjonering hvis det ikke er nok.

– Er det en sjanse for rasjonering i Norge?

– Sannsynligheten er fremdeles lav for rasjonering i Norge.

Tapte milliardbeløp – ikke bekymret

Statkraft kunne bokføre et inntektshopp på nær ti milliarder til 25,3 milliarder kroner for andre kvartal, noe som forklares med høye spotpriser.

Men grunnet sikringsopsjoner, det vil si forhåndssolgt kraft solgt til lavere priser enn dagens prisnivå, ender resultat etter skatt på minus 1,2 milliarder kroner, ned fra 2,4 milliarder kroner til samme tid i fjor.

– Jeg er veldig fornøyd med inntektene knyttet til produksjonen, sier Statkraft-sjefen.

Rynning-Tønnesen sier at tapene knyttet til forhåndssolgt strøm ikke bekymrer, og er sikker på at de urealiserte tapene, som landet på 8,7 milliarder kroner, vil tilbakeføres i fremtidige kvartaler. Han forklarer at Statkraft har gått gjennom praksisen med sikringsopsjoner, men har kommet frem til at kraftgiganten vil fortsette med praksisen fremover i samme grad som i dag, til tross for risikoen for tap.

Utgiftene til lønnskostnader øker også, blant annet grunnet økte avsetninger til bonusutbetalinger som tilfaller krafttradere.

– Det er ikke bonus til ledelse, men det har gått veldig bra i den normale krafthandelen, sier Rynning-Tønnesen.

– Hva utgjorde bonusene i kroner og øre?

– Det har jeg ikke oversikt over, sier Rynning-Tønnesen.

Les også Statkraft-sjefen frykter at tyskerne ikke vil selge oss strøm til vinteren