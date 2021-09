MDG-Lan: – Når selv oljelobbyen omfavner oljeskatten, er bløffen avslørt

Det er talende at Norsk olje og gass nå gir støtte til regjeringens omlegging av oljeskatten, mener Lan Marie Berg.

– BLØFFEN AVSLØRT: MDG-politiker Lan Marie Berg mener det er talende at oljelobbyen støtter regjeringens skatteomlegging. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

– Venstre og SV har gitt inntrykk av at dette en klimaseier, men når selv oljelobbyen omfavner oljeskatten er bløffen avslørt, skriver MDG-profilen til E24.

Mandag kveld ga Norsk olje og gass tommel opp til innføring av kontantstrømskatt på norsk sokkel, slik Solberg-regjeringen overraskende foreslo i en hasteinnkalt pressekonferanse i forrige uke.

Ifølge regjeringen skal omleggingen av petroleumsskatten svekke incentivene til å investere i ulønnsomme prosjekter, og overføre mer risiko fra staten til oljenæringen.

– I et klimaperspektiv mener jeg at dette er veldig viktig, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn da forslaget ble lagt frem – og deler av miljøbevegelsen var umiddelbart med på notene.

Les også Ferskt notat viser hvordan oljeskatten slår ut: Staten får inn 45 mrd. mindre i 2022

– Grønnvasking

Det var ikke MDG.

Berg mener oljelobbyens støtte nå bare understreker hvor lite innstrammende regjeringens skatteomlegging vil være.

– De gullkantede ordningene for oljeleting videreføres med små endringer, og oljeselskapene kan vente seg en milliardfest i 2022. Det vil føre til at enda flere rammes av flom, tørke, skogbrann, sult og andre klimakatastrofer i årene fremover. Å kalle dette for en klimaseier er å grønnvaske oljeindustrien, fremholder MDG-politikeren.

Regjeringens forslag til ny skatt vil senke statens inntekter med 45 milliarder kroner i 2022, men over tid går staten syv milliarder i pluss, ifølge et høringsnotat.

Anniken Hauglie, sjefen i Norsk olje og gass, begrunner deres støtte med at regjeringens skatteopplegg vil «sikre nøytraliteten i skattesystemet og bidra til forutsigbarhet».

– Vi mener det i all hovedsak vil være et godt grep for næringen, sier hun til NTB.

Les også Arbeiderpartiet signaliserer støtte til ny oljeskatt

Varsler Støre-krav

Det er altså Berg enig i. Nå varsler hun at Arbeiderpartiet – som nylig signaliserte at partiet støtter omleggingen – kan vente seg tøffe klimakrav på veien til regjeringsmakt.

– Målingene viser at Støre fort vil trenger støtte fra MDG for å bli statsminister. Vi krever at Støre lytter til FNs sjefens innstendige oppfordring til alle land om slutte med kull, olje og gass, også Norge. Og vi vil ha Støre med på MDGs plan for å satse på nye grønne jobber, samtidig som vi tar vare på alle som i dag jobber i oljen, fremholder Berg.

– Det er mulig Støre synes det er litt skummel å samarbeide med MDG, men jeg kan forsikre Støre om at både klimakrisen og fire nye år med Høyre og Frp er mye skumlere.

Frp har i likhet med MDG også slaktet regjeringens forslag, dog av helt andre grunner enn manglende miljøeffekt: Partileder Sylvi Listhaug frykter kutt i oljeletingen som vil føre til færre arbeidspasser og kutt i norsk velferd – og har truet med å velte Solberg-regjeringen dersom forslaget blir stående.