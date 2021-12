Laveste strømpris på én måned

2022 starter der det gamle året slutter, med unormalt høye strømpriser. Nå kuttes elavgiften, men nettleien er ventet å stige.

Etter at strømprisen har dempet seg noe gjennom romjulen, vil den første dagen i det nye året by på ytterligere nedgang.

Strømprisen i Sør-Norge vil ligge på 1,27 kroner kilowattimen, ifølge tall fra Nord Pool.

Det er en nedgang fra 1,36 kroner kilowattimen nyttårsaften, og den laveste snittprisen siden 1. desember.

Med nettleie og avgifter betyr det at en strømkunde i de sørligste prisområdene vil måtte belage seg på å betale om lag 2,06 kroner kilowattimen for strømmen lørdag.

I Midt- og Nord-Norge stiger strømprisen noen øre lørdag, men er fremdeles betraktelig lavere enn i de sørlige delene av landet. En strømkunde nordover i landet må ut med 0,42 øre per kilowattime før påslag lørdag.

21. desember satte strømprisen ny rekord med en gjennomsnittlig døgnpris på 3,95 kroner per kilowattime, uten nettleie og avgifter, i Sør-Norge.

Siden har prisene falt, men handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft kalte strømprisene «djevelsk dyrt» denne uken.

Nå endres avgiftene

Stortinget har besluttet at elavgiften skal senkes med åtte øre etter prisjustering i vintermånedene januar-mars. Dette innebærer at nordmenns strømregning blir litt mindre.

Fra 1. januar innebærer dette at man betaler 8,91 øre per kilowattime i elavgift til staten. For resten av året senkes avgiften med 1,5 øre per kilowattime.

Regjeringen har beregnet at kuttet i elavgiften vil koste 2,9 milliarder kroner

I tillegg til avgifter skal også nettselskapene ha en bit av kaken gjennom nettleien. Denne er ventet å øke fra nyttår.

Årsaken til at nettselskapene må ta inn mer penger i 2022 er at kostnadene deres øker, både på grunn av økte renter, inflasjon og høy strømpris.

Nettselskapene må kjøpe kraft til spotpris for å kompensere kraftprodusentene for strømtapet i nettet. Når strømmen blir dyrere, vil det også ramme nettselskapene. Da må NVE gi dem lov til å hente inn disse pengene fra kundene.

Poenget med at nettselskapene skal kompensere strømtapet er å gi dem motivasjon til å investere i å holde strømtapet i nettet så lavt som mulig.

På toppen av det hele skulle det i utgangspunktet innføres en ny nettleiemodell fra nyttår, men her har mange selskaper snudd de siste ukene. Årsaken er regjeringens kompromiss med SV rundt strømkrisepakken som førte til at Stortinget vedtok en utsettelse av innføringen.

Utsettelsen av den nye nettleiemodellen påvirker ikke økningen i nettleien som uansett er ventet å komme.

Venter strømpris på rundt 1,50 kroner

Den skyhøye strømprisen den siste tiden er grunnet den høye gassprisen i Europa, hvor det var høy etterspørsel og begrenset tilbud etter gjenåpningen. Det påvirker norske priser gjennom utenlandsforbindelsene.

I tillegg er det mindre vann enn vanlig i norske vannmagasiner.

Ishavskrafts Tom Eirik Olsen har tidligere sagt at prisen snur like fort opp og ned, som vi har sett i det siste.

– Det å gjette på prisen er som å skyte med hagle, sa han.

Slik det så ut for ham lå det an til å bli et prisnivå på rundt 1,50 kroner per kilowattime, noe kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight støttet.

– Strømprisene fremover vinteren er ekstremt volatile, alt etter hvilke temperatur man får, har han sagt tidligere.

Staten tar litt av regningen

Desember var første måned der staten tok 55 prosent av regningen for strømpriser over 70 øre per kilowattimer. Denne ordningen skal gjelde til og med mars 2022.

Som E24 skrev torsdag endte snittprisen på strøm i desember på 177 øre per kilowattime i Sør-Norge. Det innebærer at staten tar 73,65 øre av regningen etter at momsen er medregnet.

I Nord-Norge endte strømprisen i snitt på rundt 60 øre, noe som gjør at statens ordning ikke trer i kraft her.