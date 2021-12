Strømprisen stabiliseres første juledag

Kraftanalytikere tror prisen skal ned i romjulen, men i januar kan de skyte opp igjen.

Kalde dager gir høyere strømpris, men flere analytikere påpeker at et lavere forbruk i høytiden kan påvirke i motsatt retning. Vis mer

Publisert: Oppdatert i dag 13:23

Døgnprisen på strøm vil ligge på 2,0 kroner for kunder i Sør- og Vest-Norge første juledag. Det viser ferske tall fra strømbørsen Nord Pool, som fastsetter prisen en dag i forveien.

Dersom nettleie og avgifter inkluderes vil det tilsvare en pris på 3,07 kroner på strømregningen, før påslag til strømselskapene.

For Midt- og Nord-Norge vil prisen på den rene strømmen være 32 øre lørdag. Med andre ord holder strømprisen seg stabil også første juledag. Utviklingen kommer etter tre dager med nedgang.

Den dyreste enkelttimen for kunder i Sør- og Vest-Norge blir mellom klokken 17 og 18. Da er prisen på den rene strømmen 2,37 kroner.

På julaften er det fem ganger dyrere å steke ribbe sammenlignet med i fjor. Denne høsten har strømprisen satt flere rekorder, sist på tirsdag da kostet strømmen i Sør-Norge 3,95 kroner i gjennomsnitt uten nettleie og avgifter.

Kraftbransjen reagerer

Strømprisene har steget til rekordhøye nivåer gjennom høsten og vinteren. Det er flere faktorer som spiller inn, som blant annet tørt vær, mindre vann i magasinene og høye priser på gass og CO₂ i Europa.

Selv kraftbransjen har reagert på de høye strømprisene. Daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi representerer en rekke kraft- og nettselskaper fra distriktene.

Tidligere denne uken sa han at rekordprisene «ikke lover bra».

– Dagens pris er helt hinsides, og det er ikke blitt kaldt engang, sa Lockert til E24 mandag. Da kostet strømmen over åtte kroner kilowattimen på det høyeste.

Lockert har i hele høst etterlyst svar fra Statnett på hvorfor det er så store forskjeller i strømpris mellom sør og nord i Norge. Nylig sammenlignet han forskjellene med om en bensinpris på 10 kroner literen i Trondheim og 100 kroner i Oslo.

– Jeg tenker at det er svært uheldig. Ikke bare at det er så høye priser, men at det er så store prisforskjeller internt i landet. Det er ikke bærekraftig på sikt å ha så store prisforskjeller internt i Norge, vi må gjøre noe med flaskehalsene, sier Lockert.

Tror prisene skal ned

Ole Tom Djupskås, kraftanalytiker i Refinitiv tror de rekordhøye prisene vi hadde tirsdag blir de høyeste vi ser på en stund.

– På helligdagene vi har foran oss går forbruket ned, fordi industrien stenger. Det blir mer spennende å se hva som skjer i januar. Det er mindre vann i magasinene, og mindre snø enn normalt, så det kan gå mot høye priser første halvdel av januar.

Han trekker også fram de høye strømprisene i Tyskland som en årsak til den norske rekordprisen.

– Tyskland har veldig høye priser nå. Når vi da skal utnytte det meste av kapasiteten vi har her i Norden, og i tillegg prøve å eksportere for fult, klarer vi ikke det i alle timer, og da får vi priser tett på tysk nivå.

Venter oppgang i januar

Markedet venter at prisene i Sør-Norge skal opp rundt 25 prosent i januar. Januarprisen i fremtidskontraktene på strøm var tidligere denne uken på 220 øre per kWh. Til sammenligning har snittprisen for Oslo så langt i desember ligget på 173 øre. Dette er kun den rene strømprisen.

Den store jokeren fremover er værgudene.

– De neste 15–16 dagene er det meldt unormalt kaldt vintervær gjennom jule- og nyttårshelgen. Men vi vet av erfaring at det kan skje mye med værvarselet i løpet av en uke eller to. Fortsetter det å bli kaldt kan det svært høye priser i Sør-Norge. Blir det mildt over tid og vi får nedbør, kan vi få lavere priser, sa Siri Line Hove Ås, kraftanalytiker i Trønder Energi.