Svenskene ville hjelpe Polen: Dro i gang oljekraftverket igjen

Denne uken startet svenskene opp igjen oljekraftverket i Karlshamn. – Polen ba om støtte eller hjelp i dag for å sikre nok effekt, sier Svenska kraftnät.

Karlshamnsverket er et oljefyrt kraftverk i det sørlige Sverige, om lag 50 kilometer fra Karlskrona. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

På full guffe brenner Karlshamnsverket 140.000 liter olje i timen, og operatøren Uniper sa nylig at det er mislykket politikk som gjør at det er i bruk.

Det oljefyrte reservekraftverket sør i Sverige har vært i drift i flere perioder i 2021. Denne gang var årsaken at Polen hadde for lite effekt i noen timer mandag, og ba nabolandene om bidrag.

«Svenska kraftnät kommer derfor til å gjøre tilgjengelig effekt fra Karlshamnsverket for Polens regning», skrev nettoperatøren Svenska Kraftnät i en melding mandag.

– Det stemmer at Polen ba om støtte eller hjelp i dag (mandag, journ.anm.) for å sikre nok effekt. Vi beordret derfor Karlshamnsverket i drift, skriver presseansvarlig Patrik Svensson i Svenska kraftnät i en e-post til E24.

Ifølge Svenska kraftnät manglet Polen 1.700 megawatt effekt i perioder mandag. Karlshamnsverket bidro med en effekt på om lag 300 megawatt i fem timer. Også Litauen og Tyskland bidro til å hjelpe Polen med strøm.

PS! Effekt måles i watt og er et mål på kapasitet. En panelovn kan for eksempel ha en effekt på 1.000 watt, eller én kilowatt, som den trekker fra nettet. Det å trekke én kilowatt effekt i én time betyr at du bruker én kilowatt-time strøm.

Betalte 6,48 kroner kilowattimen i en enkelttime: Sverige har i likhet med resten av Norden en utfordrende situasjon med skyhøye kraftpriser: Mandag var døgnprisen i det sørlige Sverige på tre norske kroner kilowattimen, og i en enkelttime mandag ettermiddag var prisen oppe i 6,48 kroner.

Deler av Danmark hadde tilsvarende priser som Sverige

Finnene betalte hele 4,84 kroner kilowattimen tirsdag. Samme dag var timeprisen i Finland oppe i over 10 kroner kilowattimen

Sør-Norge opplevde en rekordhøy døgnpris på 2,56 kroner forrige mandag. På det meste var var timeprisen oppe i 4,18 kroner, eller nær seks kroner medregnet nettleie og avgifter Vis mer

Les også Fyrte opp svensk oljekraftverk: – Det blir spennende i vinter

Høye priser

I deler av november var strømprisen i Sør-Norge høyere enn i Sør-Sverige, men de siste dagene har Sør-Sverige igjen ligget over norske priser. Svenska kraftnät sier at de ønsker konkurransedyktige priser.

– Vårt oppdrag som myndighet er å forvalte, drive og utvikle et kostnadseffektivt, driftssikker og miljøtilpasset kraftoverføringssystem. Av det følger at vi etterstreber at Sverige skal ha lave, konkurransedyktige priser, skriver Svensson.

Svenska kraftnät har pekt på en rekke faktorer bak de høye prisene i Sverige:

høye gasspriser på kontinentet som drar opp strømprisene

lav vindkraftproduksjon i Europa

en periode med redusert vannkraft i Sverige grunnet islegging i elvene

norske Statnett har redusert eksportkapasiteten fra Sør-Norge til Sverige

utfordringer på kjernekraftverket i Oskarshamn fra november til april

Les også Ny oppgang i strømprisen tirsdag

Skylder på mislykket energipolitikk

Det er selskapet Uniper som driver Karlshamnsverket, som bruker inntil 140.000 liter olje i timen. Det å brenne olje for å lage strøm gir store klimautslipp.

«Vi hadde helst sett at det ikke var behov for reservekraftverket vårt, skrev Johan Svenningsson, sjef for Uniper Sverige», i et innlegg i Aftonbladet i september.

Etter EUs lovgivning kan man ikke holde igjen på tilgjengelig produksjonskapasitet, hevder Uniper. Karlshamnsverket skal være en del av Sveriges effektreserve frem til 2025.

«Når Karlshamnsverket startes, så er det fordi man trenger kraften som produseres. Vi hadde så klart heller produsert fossilfri strøm. Men om dette er mislykket, så er det energipolitikken som er mislykket», skrev Svenningsson.

Høye priser skal i teorien sende et signal til markedet om at å bygge ut mer strømproduksjon. Men de siste årene har det vært krevende å bygge ut ny kraft.

«Dessverre finnes det veldig mange hindre for å etablere ny strømproduksjon, noe som gjør at det kan drøye lenge til en ny balanse oppstår», skrev Uniper-sjefen.

Sverige mangler effekt

Sverige har i likhet med Norge kraftoverskudd i et normalår. Men i Sverige er det ikke stor nok produksjonskapasitet (målt i megawatt) til å møte toppene i forbruket. Det høyeste forbruket Sverige har målt er på 25.500 megawatt.

Norge har derimot produksjonskapasitet nok til å ta unna toppene i forbruket, ifølge Statnetts nettutviklingsplan. Norges maksimale effektforbruk er på om lag 25.000 megawatt.

I de timene hvor svenskene ikke har nok effekt, må de importere kraft. Svenska kraftnät anslår at Sverige har et importbehov i timen med høyest forbruk på 1.600 megawatt ved en normalvinter, og mer hvis det er uvanlig kaldt.

– Er dere bekymret for at Sverige for første gang skal måtte gjøre utkoblinger og rasjonering i løpet av denne vinteren?

– Sannsynligheten for at det skal skje er liten. Det viser blant annet vår kraftbalanserapport. Men vi kan ikke utelukke at det kan skje, skriver Svensson.

Statnett har i det siste redusert eksportkapasiteten fra Sør-Norge til Sør-Sverige med rundt 1.000 megawatt, etter at svenskene har begrenset eksportkapasiteten motsatt vei.

– Skaper dette ytterligere bekymring for kraftsituasjonen i Sverige?

– Det er for tidlig å si. Det er noe vi vi analyserer, skriver Svensson.

Les også Foreslår makspris på strøm: – Vi trenger befolkningens tillit

Les også Statnett begrenser strømflyt til Sverige: – Et motsvar

Les også Bekymret over norsk-svensk strømbrems: – Viktig at markedet fungerer

Les også Sverige vil bygge kraftnett raskere: Mener Norge bør gjøre det samme

Les også Utbygging av kraftlinjer går tregt: Frykter strømmangel i Stockholm