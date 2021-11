Oljeanalytiker: – Vi hadde et problem allerede før omikron

Bjarne Schieldrop i SEB tror Opec kommer til å gå vekk fra planen om å øke oljeproduksjonen, etter fredagens prisfall. I så fall har ikke USA oppnådd noe annet enn å redusere egne lagre, mener han.

VIRUSFRYKT: Oljeprisfallet fredag var et av de største på lenge, ifølge Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities. Vis mer

Fredag falt oljeprisen over 11 prosent, til under 73 dollar fatet.

Et dramatisk fall, gitt hvor kort tid det tok, påpekte oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities.

Samtidig bør man bemerke seg at markedet var ganske «skjevt» posisjonert i favør økt forbruk, til tross for gjentatte advarsler, ifølge Bjørnar Tonhaugen i analysebyrået Rystad Energy.

– Man hadde forventet sakte, men sikkert økende flytrafikk globalt, skriver han i en SMS.

Kollega Bjarne Schieldrop påpeker det samme.

– Hvis man ser på sammenhengen mellom oljelagrene og prisen, så har prisen i det siste ligget 10 dollar over normalen. Det er fordi markedet har priset inn forventninger om en økning i reise og konsum, og at det vil trekke på lagrene.

Men nå sprer frykten seg for at den nye coronavarianten, som har fått navnet omikron, vil føre til nye bølger med nedstengninger og restriksjoner. Etter gårsdagens fall er denne balansen mellom oljelagre og pris mer normal, sier Schieldrop.

– Så kan man spørre seg: Har markedet gjort rett? Vi vet jo egentlig ikke mye om den nye varianten, så det vil tiden vise.

Tror investorer sier seg fornøyd

Bjarne Schieldrop fremhever også at vi er inne i en tid på året der det kanskje er noe mindre motstand å finne blant store oljeinvestorer.

– Det har vært et ekstremt lønnsomt år for oljeinvestorer, så da er det nok noen som tenker at de heller vil gå ut med flagget til topps. At det er bedre å stenge bøkene og ta juleferie med profitt for året, enn å sitte og se på hva som skjer med smitten.

Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB. Vis mer

Samtidig er det ikke slik at det er kun den nye virusvarianten som påvirker markedene, påpeker SEB-analytikeren.

– Vi hadde et problem med stigende smitte allerede før omikron. Og vi er ikke halvveis gjennom vinteren ennå, da folk er inne i stedet for ute, noe som legger til rette for mer smitte. Så vi må nok rette blikket mot vårparten før man kan begynne å håpe på normalisering.

Tror Opec går vekk fra planen

Denne uken ble det kjent at USA planlegger å frigi 50 millioner fat i markedet, og at Kina, India, Japan, Sør-Korea og Storbritannia vil følge etter.

Spørsmålet er hva som vil skje når oljekartellet Opec møtes i starten av desember. Deres eksisterende plan går ut på å øke produksjonen med 0,4 millioner fat per dag.

Saudi-Arabia er det førende landet i Opec-samarbeidet. Her er landets energiminister Abdulaziz bin Salman Al-Saud. Vis mer

– Jeg tror det er en ganske stor sannsynlighet nå for at Opec beslutter ikke å øke, sier Bjarne Schieldrop.

Det vil i så fall bety at USAs ekstratilførsel mer eller mindre nulles ut i løpet av de neste månedene, påpeker han.

– Det vil være ganske bittert for dem. Skjer det, har jo ikke USA oppnådd noe annet enn å redusere egne strategiske lagre.

Usikre markedet for flyaksjer

Aksjonærene i flyselskaper måttet se sine verdier rase fredag. På Oslo Børs toppet Norwegian taperlisten med en nedgang på 10,3 prosent. Det skjedde etter at den sørafrikansk virusvarianten dukket opp.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs påpeker at det ikke nødvendigvis er reiserestriksjoner til den sørlige delen av Afrika som gir aksjenedgangen.

Hans Jørgen Elnæs, rådgiver og analytiker i Winair. Vis mer

– Flytrafikken i den sørlige delen av Afrika står kun for 0,5 prosent av verdens totale kapasitet, og 80 prosent av det igjen er internflyginger. I global sammenheng er det altså ikke så mye flytrafikk inn og ut av dette området, sier Elnæs.

– Likevel blir flykursene straffet, og det viser hvor usikre markedene er, sier han.

Frykt for en ny virusvariant kan påvirke reisevanene våre, noe som igjen vil slå negativt ut på inntektene til folk flest.

Vintersesongen, som normalt sett er en dårlig sesong for flyselskapene, blir ofte reddet av at folk bestiller sommerferien sin i desember og januar.

– Dersom folk sitter på gjerdet og venter på å bestille, så må flyselskapene brenne av cash, sier han.