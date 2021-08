Kullprisen mer enn tredoblet i år: – Vi må komme med støttepakker

IEA har advart mot en fossilfyrt innhenting etter pandemien, og FNs generalsekretær har oppfordret alle land til å kvitte seg med «kullavhengigheten». Men produksjonen av klimaverstingen tiltar.

Kull er langt fra å være verdt sin vekt i gull, men sammenlignet med et år siden må man i dag ut med blodpris for råvaren. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Etterspørselen, prisen og produksjonen av kull har steget kraftig det siste året. Prisen på ett tonn australsk Newcastle-kull, referanseindeksen for store deler av det asiatiske markedet, har mer enn tredoblet seg det siste året.

Newcastle-indeksen (NEWC) har steget fra et bunnpunkt på 46 dollar i september i fjor til å nå ligge på hele 170 dollar tonnet.

Det er den høyeste kullprisen på over et tiår.

Parallelt har prisen på olje og gass også steget kraftig det siste året, selv om oljeprisen har falt de siste ukene. For gassmarkedet var det rekordpriser i sommer.

Sigbjørn Seland, sjefanalytiker hos Stormgeo Nena. Vis mer

Voldsom vekst i Kina presser prisen opp

– Det som sannsynligvis driver kullprisen oppover er at forbruket av strøm vokser formidabelt i Kina. Det er helt enormt, og bare hittil i år tilsvarer veksten i termisk kraftproduksjon hele Tysklands kraftforbruk i løpet av ett år, sier Sigbjørn Seland, sjefanalytiker hos Stormgeo Nena (Nordisk Energianalyse).

Han påpeker at over halvparten av kraftproduksjonen er kullkraft.

– Generelt er det også et hektisk råvaremarked og sterk prisoppgang over hele linjen, og kull er en del av det bildet, sier Seland.

Sjefanalytikeren forventer ikke et fall for kullprisen i nær fremtid.

– Det er det ingen grunn til å forvente. Jeg vil kanskje heller mene at det er mer sannsynlig at prisoppgangen fortsetter. Det finnes jo et tak, men kullprisen har vært mye høyere tidligere, så at det kan stige en del til er det ingen tvil om, sier Seland.

– Uten veksten i Kina, hadde du sikke sett noe i nærheten av oppgangen i kullprisen, sier sjefanalytiker Sigbjørn Seland hos Nordisk Energianalyse. Bildet er fra Anhui-provinsen i Kina. Vis mer

Historisk økning i CO2-utslipp

Allerede i april i år kom Det internasjonale energibyrået (IEA) med en rapport som slo fast at verden ligger an til å se den største årlige økningen i CO2-utslipp gjennom tidene i 2021.

Økningen i etterspørselen etter kull i elektrisitetsproduksjon ble pekt ut som den avgjørende driveren.

Daglig leder av IEA, Fatih Birol, kom samtidig med en klar advarsel til verdens økonomier:

– Den økonomiske innhentingen etter covid-krisen er for øyeblikket alt annet enn bærekraftig for klimaet, sa Birol i rapporten.

Siden den gang, har etterspørselen etter kull skutt i været, og det er lite tegn til avtagende produksjon.

Venter tapping av kull-lagre

Den amerikanske energiinformasjonsetaten (EIA) venter videre økning i kullproduksjonen, og mener behovet er så stort at lagrene kommer til å bli tappet markant.

De ser en 13 prosents økning i produksjonen for 2021 sammenlignet med i fjor.

Det er dårlig klimanytt i kjølvannet av en dramatisk klimarapport, der FNs klimapanel konkluderte med at vi kan komme til å oppleve 1,5 grader allerede på 2030-tallet.

FNs generalsekretær, António Guterres, har tidligere sagt at «utfasing av kull fra elektrisitetssektoren som det viktigste steget mot å nå 1,5 grad-målet», og oppfordret alle land til å droppe planlagte kullprosjekter.

– Viktig at vi ikke investerer mer i fossile energi

– Oppgangen for kull er ikke uventet, men det er absolutt bekymringsfullt, sier Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea.

Hun mener det nå er viktig å sette inn tiltak for å motvirke utviklingen.

– Vi må hjelpe til der det er størst behov og der det monner mest, sier Saltvedt.

Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, mener det nå blir viktig å komme med tiltak for å forhindre økt produksjon av fossil energi. Her fra en debatt om oljenæringens fremtid under Arendalsuka. Vis mer

Hun peker på at det særlig er fremvoksende økonomier, som Kina og India, som nå øker produksjonen av kull kraftig for å få en rask oppsving i økonomien. De fornybare alternativene er fremdeles ikke konkurransedyktige her, fremhever Saltvedt.

– Der det ikke er konkurransedyktig så må vi komme med støttepakker som gjør at land velger fornybart, mener hun.

Grønne støttepakker, høyere CO2-priser og investeringer i fornybar energi, fremfor fossil energi, trekker økonomen frem som viktige tiltak, i tillegg til at fornybar energi må bli tilgjengelig for alle.

Saltvedt mener det er spesielt viktig at man unngår investeringer i nye kullkraftverk, da dette låser økonomier til kull for flere tiår fremover.

Når det gjelder den videre utviklingen er én ting sikkert.

– Så lenge vi fortsetter å åpne økonomiene, så vil etterspørsel etter energi fortsette å øke, konstater Saltvedt.