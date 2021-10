Mulig gigantavtale verdt opptil 12 mrd. til Aker Solutions

Hvor: I Barentshavet.

Funnår: 2013.

Oljeressurser: 72,3 millioner standardkubikkmeter oljeekvivalenter.

Gassressurser: 2,9 millioner standardkubikkmeter oljeekvivalenter.

Operatør: Equinor. Equinor overtok for det østerrikske oljeselskapet OMV i desember 2019. Avtalen innebærer at Equinor er operatør i utbyggingsfasen og OMV tar over i driftsfasen.

Partnere i Wisting-lisensen: Equinor (35 prosent), OMV Norge AS (25 prosent), Petoro AS (20 prosent) og Idemitsu Petroleum Norge AS (20 prosent).

Utbyggingskostnader: Anslått til mellom 55 og 75 milliarder kroner.