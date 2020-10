Ny kraftkjempe i Rogaland: 34 ansatte går fra Lyse til Hydro

For konserntillitsvalgt Arne Sele er det bra at det nye kraftselskapet styrker Lyse sin posisjon. Nå skal han komme seg hjem fra Oslo og snakke med ansatte som får ny arbeidsgiver.

I Lysebotn, innerst i fjorden, åpnet Lyse oppgradert kraftstasjon i 2018. Den blir en viktig brikke i samarbeidet med Hydro i det nye selskapet, opplyser konsernsjef Eimund Nygaard. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Onsdag morgen kom nyheten om at Lyse og Hydro går sammen og danner et nytt vannkraftselskap. Lyse Kraft skal ha base i Rogaland. Totalt går 20 kraftverk inn i de nye selskapet.

For konserntillitsvalgt Arne Sele i Lyse er den nye samarbeidet med Hydro godt nytt.

– Vi ser positivt på dette. Løsningen styrker økonomien i Lyse og dermed også arbeidsplassene. Så dette er en gledens dag.

En følge av avtalen er at Hydro skal drifte anleggene. Dermed får 34 ansatte i Lyse ny arbeidsgiver.

– Det vil alltid være følelser knyttet til en slik endring og det skal vi ha respekt for. Hydro er en seriøs aktør og dette vil også gi nye muligheter for de ansatte. Nå ble dette kjent i dag, så neste steg blir å snakke med de det gjelder og så jobbe videre med saken fram til sammenslåingen.

Arne Sele er konserntillitsvalgt i Lyse og sitter i styret. Vis mer byoutline Lyse

Mer til kommunene

– Har du fått mange reaksjoner?

– Jeg har vært i Oslo i forbindelse med denne nyheten, så jeg har ikke fått snakket med så mange. De reaksjonene jeg har fått så langt, har vært positive. Så er det nok et informasjonsbehov blant mange, og dette vil bli dekket gjennom allmøter og videre samtaler med ansatte, sier Sele.

Han mener at samarbeidet mellom Hydro og Lyse også er godt nytt for Lyses eiere – 14 kommuner i Sør-Rogaland.

– Resultatene vil bli bedre, og dette vil i neste omgang komme eierne til gode gjennom økt utbytte. Så dette er en løsning som også vil være bra komme oss som bor i disse kommunene, sier Sele.

Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse skjønner at dagens nyhet kom overraskende på ansatte som nå vil få ny arbeidsgiver.

– Det skjer ikke hver dag. Men de vil gå over til en god arbeidsgiver, som ikke er hvilket som helst selskap. Hydro er et av de største norske industriselskapene og har egentlig et større miljø for drift av kraftstasjoner enn Lyse. Og så vil de beholde alle sine rettigheter, sier Nygaard.

Konsernsjefen viser til at Hydro sier det over tid vil bli noen færre ansatte men at dette skal løses med naturlig avgang.

Hvem ville Hydro gifte seg med?

Nygaard er veldig fornøyd med dagens nyhet.

– Det er gøy. Det er klart, dette er en sak som har versert i bransjen lenge, hvem kommer Hydro til å gifte seg med? Og så ble det Lyse. Det er jeg fornøyd med. Det viktigste med dette er at vi rotfester symbiosen mellom kraftkrevende industri og kraftbransjen. Vi er avhengige av hverandre.

Nygaard peker på at kun Statkraft og Hafslund E-CO blir større enn det nye selskapet.

– Det betyr verdiskaping for eierne våre, som er kommuner i Sør-Rogaland. Det gjør at vi kan bygge opp en mer robust markedsorganisasjon i det som kanskje blir det mest spennende kraftmarkedet i Norge. Det er store magasiner i området, det kommer inn nye kabler, og det er industri der. Det å kunne disponere mye vann i denne regionen er en spennende utfordring. Hvordan vi kan få til dette og spille sammen med industrien, det blir spennende fremover.



