Opec+ enige om produksjonsnivå - oljeprisen stiger

Etter lange møter ble oljekartellet og samarbeidslandene (Opec+) enige om nye produksjonsnivåer for de to neste månedene tirsdag. Det sender oljeprisen videre opp tirsdag kveld.

Vis mer byoutline Jessica Lutz / X03778

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Oljekartellet Opec og samarbeidslandene (Opec+) har blitt enige om å fortsette å holde produksjonen på omtrent samme nivå som i dag de neste to månedene.

Det melder blant annet Reuters, Wall Street Journal og Bloomberg.

Klokken 19.50 stiger nordsjøoljen 5,91 prosent til 53,60 dollar fatet. Dermed ligger oljeprisen på samme nivå som i begynnelsen av mars.

Amerikansk lettolje (WTI) er også opp 5,46 prosent til 49,93 dollar. WTI bikket 50 dollar fatet tirsdag ettermiddag for første gang siden februar, skriver CNBC.

Saudi-Arabia tilbød kutt

Saudi-Arabia skal kutte sin produksjon med ytterligere 1 million fat per dag i februar og mars, sier den saudiarabiske energiministeren prins Abdulaziz bin Salman, ifølge Bloomberg.

Dermed kan Russland og Kasakhstan øke produksjonen med til sammen 75.000 fat hver dag i perioden, skriver nyhetsbyrået.

Resten av Opec+-medlemmene skal holde produksjonen stabil i februar og mars.

Under møtet har det vært uenigheter mellom landene som vil øke produksjonen og dem som vil holde den på dagens nivå. Russland foreslo å øke produksjonen med 500.000 fat per dag ved starten av møtet mandag.

Les også Priskrig, kollaps og den lange veien tilbake: Dette preget oljemarkedet i året som gikk

Frykt for lav etterspørsel

Beslutningen skal være tatt på grunn av frykten for at nye nedstenginger verden over fortsetter å dempe oljeetterspørselen, skriver Reuters.

Under coronakrisen har det vært en stor nedgang i etterspørselen. Flytrafikk og annen transport sto for over halvparten av verdens oljebruk før pandemien.

Opec gjorde den første justeringen av avtalen i desember, da de lettet kuttene med 500.000 fat per dag, som gjelder fra januar.

For tiden holder Opec 7,2 millioner fat olje per dag tilbake fra markedet, tilsvarende rundt syv prosent av verdens produksjon, ifølge Bloomberg.

I mars klarte ikke Opec og Russland å bli enige og om produksjonskutt, noe som sendte oljeprisen ned rundt 30 prosent på en dag.

Les på E24+ Dette er de ti største produsentene på norsk sokkel

Publisert: Publisert: 5. januar 2021 18:49 Oppdatert: 5. januar 2021 21:29