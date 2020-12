Konserntillitsvalgt i Equinor har varslet om ukultur

Etter to branner og ulovlige oljeutslipp har konserntillitsvalgt i Equinor sendt et varsel til ledelsen om en ukultur rundt sikkerhetsarbeidet i selskapet.

Brannene ved Equinors LNG-anlegg på Melkøya og ved selskapets metanolfabrikk på Tjeldbergodden blir etterforsket av politiet, Petroleumstilsynet (Ptil) og Equinor selv.

Publisert: 10. desember 2020

Forrige uke varslet konserntillitsvalgt Owe Ingemann Waltherzøe i Equinor om ukultur i et brev sendt til sikkerhetsdirektør Torger Rød.

Dette kommer etter brannene ved Equinors LNG-anlegg på Melkøya og ved selskapets metanolfabrikk på Tjeldbergodden, samt de ulovlige utslippene på Mongstad-anlegget.

– Som konserntillitsvalgt der jeg har en rolle i konsern AMU (KAMU) vil jeg med dette varsle om en ukultur i selskapet vårt, dette på bakgrunn av henvendelser og tilbakemeldinger fra hovedverneombud, verneombud og tillitsvalgte ved forskjellige lokasjoner i selskapet, går det fram av brevet.

Walterzøe sier at sikkerhetsarbeidet i Equinor bærer preg av at økonomi kommer foran sikkerhet og at store kostnadskutt har ført til at det blir skjøvet på nødvendig vedlikehold.

– Nedbemanning går utover sikkerhet

Til NRK sier Waltherzøe at det er blitt mange flere verneombud i selskapet, men at de ikke er på heltid.

– Samtidig med nedbemanning sier det seg selv at tiden til sikkerhetsarbeid blir mindre, sier han.

Torger Rød avviser anklagene om kostnadskuttene har gått ut over sikkerheten og svarer at sikkerheten er topp prioritet i Equinor.

– Det er det ingen tvil om, og det er forutsetningen for alt vi gjør, sier Rød.

Leder Frode Alfheim i Industri Energi mener det er urovekkende når det er så mange hendelser på én gang.

– Urovekkende

Begge brannene blir etterforsket av politiet, i tillegg til at de granskes av Petroleumstilsynet (Ptil) og Equinor selv.

Industri Energi påpeker i en melding at det har vært en dobling i antallet alvorlige hendelser i petroleumsvirksomheten i 2020.

Leder Frode Alfheim i Industri Energi vil derfor rope et varsko:

– Det er urovekkende når du får så mange hendelser på én gang, sier Alfheim til E24.

– Da må vi ta en ekstra sjekk og sikre at alt er på stell. Dette vet jeg at Ptil har stort trykk på, og det gjelder også selskapene. Vi har ikke råd til flere slike hendelser, sier han.

Etter oljeprisfallet i 2014 gjennomførte oljebransjen omfattende kostnadskutt. I 2020 har et nytt oljeprisfall igjen satt fokuset på effektivisering. Alfheim vil at fagforeningene og verneombudene skal bli hørt.

– Når man nå ettergår sikkerheten i selskapene, så vil det styrke konklusjonene dersom de ansattes organisasjoner er med hele veien i dette arbeidet, sier han.