Havvindserviceselskapet Edda Wind vil på børs

Edda Wind bestiller nye serviceskip for havvindbransjen og planlegger notering på Euronext Growth, med Wilhelmsen og Østensjø på eiersiden.

Slik ser designet på det nye servicefartøyet ut. Vis mer byoutline Edda Wind

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Wilh. Wilhelmsen ASA gikk i fjor inn i Østensjø Rederis havvindserviceselskap Edda Wind AS. Selskapet eies nå 50 prosent av Johannes Østensjø dy AS og 50 prosentav Wilh. Wilhelmsen ASA.

Nå skriver Edda Wind at selskapet vil notere seg på Euronext Growth, og at det samtidig bestiller to nye serviceskip for bygging og drift av havvindturbiner (CSOV). Selskapet har fire slike skip under bygging fra før.

«Som følge av selskapets vekst er det besluttet å starte en prosess med å notere Edda Wind på Euronext Growth», skriver Edda Wind.

Totalt vil selskapet ha en flåte på åtte fartøy, og fire av dem har allerede langsiktige kontrakter med selskaper som Ørsted, Vestas og Ocean Breeze.

– Forventes enorm vekst

Edda Wind har de siste seks årene tilbudt serviceskip til havvindmarkedet globalt. Teknikere bor og sover i perioder på slike fartøy, både under byggingen av anlegget og i driftsperioden.

– Bestillingen av ytterligere to spesialbygde CSOVer vil styrke Edda Winds ledende posisjon innen havvind. Det forventes enorm vekst i offshore vindmarkedet de neste tiårene, og Edda Wind har til hensikt å være en verdensledende leverandør i dette segmentet, sier administrende direktør Kenneth

Walland i Edda Wind i en melding.

De nye fartøyene skal bygges på Astilleros Gondan i Spania og leveres i 2023 og 2024. To andre servicefartøy skal bygges ved Astilleros Balenciaga i Spania.

– I løpet av det neste tiåret vil verdens behov for fornybar energi, herunder havvind, se eksponentiell vekst. Med våre ambisjoner vil denne reisen kreve betydelige investeringer for å utnytte markedsmulighetene vi ser foran oss, sier styreleder sier Håvard Framnes i Edda Wind.