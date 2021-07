Equinor starter tilbakekjøp av aksjer for 2,7 milliarder kroner

Oljekjempen starter den første delen av aksjekjøpene som ble varslet på selskapets kapitalmarkedsdag. I år og 2021 kan kjøpene komme opp i over 15 milliarder kroner til sammen.

TALLSLIPP: Equinor legger onsdag frem resultatene for andre kvartal. Vis mer byoutline Ints Kalnins / Reuters

Planene om å om å kjøpe egne aksjer ble lagt frem på Equinors kapitalmarkedsdag i juni.

Selskapet introduserte da det nye tilbakekjøpsprogrammet etter at det forrige hadde blitt satt på pause i slutten av mars i fjor grunnet coronapandemien.

Onsdag melder Equinor at den første delen av programmet på 300 millioner dollar starter.

Det tilsvarer rundt 2,7 milliarder kroner og inkluderer aksjer som Equinor vil kjøpe fra staten, som er hovedeier. Denne delen av kjøpsprogrammet vil avsluttes senest 28. september.

Kan kjøpe for over 15 mrd. i år og neste år

For hele 2021 venter Equinor at tilbakekjøpene vil beløpe seg til 600 millioner dollar. Planen er deretter å kjøpe aksjer for 1,2 milliarder dollar i året fra 2022.

Det vil bli gjennomført når oljeprisen er i eller over området 50 til 60 dollar per fat, og Equinors gjeldsgrad er innenfor målet på 15–30 prosent og dette støttes av råvareprisene.

Dermed skal Equinor etter planen kjøpe tilbake aksjer for 1,8 milliarder dollar, eller mer 15 milliarder kroner, i år og neste år.

Tilbakeføring av kapital

«Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet. Alle aksjer som blir tilbakekjøpt som en del av programmet vil bli slettet», skriver Equinor.

Det forrige programmet ble lansert september 2019 og hadde en ramme på 5,0 milliarder dollar. Totalt ble 1,5 milliarder dollar brukt i første runde før bremsene ble satt på.

Tilbakekjøp av aksjer er en måte selskapet kan tilbakeføre penger til eierne, i tillegg til utbytte.

I forbindelse med kvartalsrapporten onsdag melder Equinor at selskapet vil betale et utbytte på 0,18 dollar per aksje for kvartalet.