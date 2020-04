Medier: Opec+ holder nytt krisemøte søndag ettermiddag

Møtet er ventet å starte seks timer før oljemarkedet åpner igjen etter påskeferien.

VIDEOMØTE: Det skal være innkalt til nytt møte i Opec+. Her er ministerne under torsdagens møte. Vis mer SAUDI PRESS AGENCY / X80001

Publisert: Oppdatert: 12. april 2020 15:10 , Publisert: 12. april 2020 14:59

Oljegrupperingen Opec+ rapporteres å ha innkalt til et nytt møte søndag ettermiddag.

Møtet skal være et forsøk på å løse utfordringene knyttet til den tentative kuttavtalen, og skal finne sted klokken 18, norsk tid, opplyser kilder til nyhetsbyrået Reuters.

Det skal være fremgang i forhandlingene, opplyser delegater til Bloomberg.

Møtet vil finne sted bare seks timer før handelen starter opp igjen i oljemarkedet. Russland skal ha advart mot et «uhåndterlig kaos» dersom forhandlingene ikke fører til enighet.

Tror oljeprisen vil falle til under 30 dollar fatet

Torsdag ble Opec+ enige om å kutte 10 millioner fat per dag fra produksjonen, men avtalen avhenger av Mexicos tilslutning. Landet har foreslått å kutte 100.000 fat per dag, samtidig som USA skulle ta 250.000 fat per dag for landet. Utfordringen knyttet til dette er at USAs produksjon faller naturlig som følge av lavere oljepris.

Det amerikanske energibyrået, EIA, har tidligere anslått at produksjonen vil bli redusert med to millioner fat per dag innen utgangen av året på grunn av oljeprisen.

DNB Markets’ oljeanalytiker Helge André Martinsen skrev i et notat søndag at selv om Mexico skulle ta sin del av kuttene, så tror han at markedsreaksjonen blir at det er «for lite, for sent», og at oljeprisen vil falle under 30 dollar fatet når markedet åpner igjen.

Kraftig fall i etterspørselen

Flere eksperter har påpekt at et eventuelt samlet kutt på 15 millioner fat per dag, som inkluderer kuttene Opec ønsker at oljeland utenfor kartellet skal ta, ikke vil være nok til å balansere oljemarkedet. Oljeprisen falt på ukens siste dag med handel, torsdag, over 12 prosent fra dagstoppen.

Ifølge Rystad Energy vil oljeetterspørselen falle med massive 28 millioner fat per dag i april og 21 millioner fat per dag i mai.

Analytikerne i Rystad Energy er derfor også skeptisk til om en eventuell kuttavtale i den skisserte størrelsesordenen kan redde oljemarkedet.

– Dersom det blir en avtale med 10 millioner fat per dag kutt fra Opec+ samt naturlig produksjonsfall fra andre land som USA, vil oljemarkedet kun ha fått halvparten av den hjelpen den egentlig trenger nå i andre kvartal, skrev Bjørnar Tonhaugen, leder for oljemarkeder i Rystad Energy i en e-post til E24 lørdag.

– Markedet vil straffe denne nyheten med å sende oljeprisen lavere ettersom den også bare gjelder fra 1. mai som ikke vil unngå en massiv lageroppbygging av olje i april måned, fortsatte Tonstad.