Fulle oljelagre etter coronakrisen kan dempe oljeprisen i lang tid

– Da vil det kunne hjelpe å holde tilbake på produksjon, sier Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy.

FULLE LAGRE: Overproduksjon etter coronakrisen kan bidra til å fylle opp lagre som her i Cushing, Oklahoma. Vis mer Nick Oxford / X03416

Publisert: Publisert: 31. mars 2020 18:16

Sjelden har verden sett så dramatiske bortfall av økonomisk aktivitet og oljeetterspørsel som etter coronakrisen.

Globale oljelagre er nå i ferd med å fylles til randen. Det kan legge en demper på oljeprisen i lang tid, også etter coronakrisen, tror Rystad Energy.

De mener at en global kuttavtale kan bidra til raskere oppgang.

Uvanlige tider krever uvanlige tiltak, påpeker leder for markeder Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy.

– Når etterspørselen etter hvert tar seg opp igjen, da er det svært mye olje på lager, sier han til E24.

– Da vil det kunne hjelpe å holde tilbake på produksjon for å fremskynde gjenopphentingen, og da kan en eventuell global avtale om oljekutt hjelpe, legger han til.

Skylder på fallende etterspørsel

Inntil videre vil oljeprisen trolig holde seg svært lav, fordi etterspørselen rammes kraftig av at fly står på bakken og store deler av næringslivet ligger brakk.

Saudi-Arabia og Russland er fortsatt i en priskrig og har lovet å øke sin produksjon, men det er ikke den største utfordringen. Oljeprisen vil fortsette å rammes av det dramatiske fallet i etterspørsel, tror Tonhaugen.

Bjørnar Tonhaugen, Rystad Energy. Vis mer Rystad Energy

– Vi snakker nå om at karantenebestemmelsene i store deler av verden kan få oljeetterspørselen på 100 millioner fat per dag til å bli redusert med opptil 20 millioner fat per dag, mens Russland og Saudi-Arabia har snakket om å øke produksjonen med to millioner fat per dag, sier han.

– Så den skyldige part i at oljemarkedet vil gå på den største kollapsen noensinne er i stor grad bortfall av etterspørsel, legger han til.

– Kan bli relevant

Tonhaugen påpeker at det ikke er noen som har tatt til orde for noen global kuttavtale ennå, og at det ikke er noe som ligger i kortene.

Men slike avtaler har vært inngått tidligere, i perioder når oljeprisen har vært nede mellom 10 og 20 dollar fatet. Oljeprisen var mandag nede i 21 dollar fatet, men steg til 27 dollar fatet tirsdag.

– Dette er ting som kan bli relevant på ett eller annet tidspunkt. «Ingen» er tjent med en så stor priskollaps i oljeindustrien som det vi ser nå, og hverken Russland eller Saudi ønsker det, sier Tonhaugen.

– Selskaper kan gå konkurs

Hvis forbruket faller til ned mot null i alle de landene som nå har satt i gang tiltak mot coronaviruset, vil det kunne gi et bortfall i etterspørsel på 36 millioner fat per dag, opplyser Rystad Energy.

Inntil videre regner selskapet med at bortfallet blir på 20 millioner fat per dag.

Skulle oljeprisen fortsette nedover i takt med bortfallet av etterspørsel, vil det kunne forsterke den dramatiske smellen for oljebransjen, tror Rystad Energy.

Blir det mange konkurser, kan det bli dyrt å rydde opp igjen og øke kapasiteten i næringen når etterspørselen etter hvert begynner å stige igjen.

– Produksjon kan bli stengt ned og aldri bli startet opp igjen, og selskaper kan gå konkurs. Og det kan skape ustabile oljepriser senere, sier Tonhaugen.

Diskuterer produksjonsstans i USA

Også produksjon på norsk sokkel kan rammes hvis oljeprisen faller til under 20 dollar fatet, noe Rystad tror kan skje i april.

Så langt fortsetter Russland og Saudi-Arabia priskrigen. USAs president Donald Trump snakket mandag med Russlands president Vladimir Putin om oljemarkedet, og de to ble enige om at energiministrene deres skulle følge opp.

Trump omtalte også mandag priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland som «galskap», og sa at prisene måtte opp hvis ikke oljeindustrien skulle dø.

Oljeprisen har i deler av USA vært nede i under 10 dollar fatet, og enkelte spesielle typer olje har også sett negative priser lokalt.

To amerikanske skiferoljeprodusenter har nå bedt myndigheten Texas Railroad Commission om å gripe inn og stanse produksjon for å unngå at de 361.000 oljejobbene i delstaten rammes, ifølge Houston Chronicle.

