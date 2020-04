Maersk-sjefen: – Vi tror ikke dette går over

Han er i ferd med å si opp 100 ansatte. Maersk Drilling Norge-sjef Jakob Korsgaard tror ikke oljekrisen vil være over med det første.

Jakob Korsgaard må bruke fredagen til å si opp ansatte. Vis mer Fredrik Refvem

Publisert: Oppdatert: 24. april 2020 13:45 , Publisert: 24. april 2020 13:34

Fredag ble det klart at Maersk Drilling vil kutte bemanningen i Norge, Danmark og Storbritannia med mellom 250 og 300 ansatte.

Riggselskapet vil også sende flere rigger i opplag på grunn av manglende oppdrag.

Administrerende direktør Jakob Korsgaard i Maersk Drilling Norge er i gang med å si opp 100 ansatte. Riggen Maersk Reacher har hatt oppdrag som boligplattform for Aker BP som nå er avlyst. Dermed går riggen til land, før den går ut av norsk sokkel i mai, og sannsynligvis til land i Danmark.

– Vi ser nå på aktiviteten på alle våre seks rigger i Norge. Noen får litt mer å gjøre, andre får begrenset aktiviteten. Totalt gjør det at vi har 100 personer for mange offshore, sier Korsgaard til Aftenbladet/E24.

Han legger ikke skjul på at det er utfordrende tider for bransjen.

– Usikkerheten rundt hvordan denne krisen vil utvikle seg er stor. At vi nå går til oppsigelser og ikke permitteringer sier at vi på kort sikt ikke tror at dette er forbigående.

Korsgaard er glad for at flere jobber for å få størst mulig aktivitet på norsk sokkel. Men han ser for seg at også neste år blir utfordrende.

– Vår oppgave er å utføre jobben på best mulig måte, og opprettholde en effektiv og sikker drift. Vi kan imidlertid kun beskjeftige det antallet medarbeidere vi faktisk har arbeid til. Så får vi håpe at vi gjør en ordentlig prosess for å behandle folk skikkelig og med respekt, slik at de har lyst til å komme tilbake til oss når vi en dag forhåpentligvis kan ansette igjen, sier Korsgaard.

Maersk Drilling Norge rammes også av norske myndigheters karantenebestemmelser for arbeidere som kommer fra for eksempel Danmark eller England for å jobbe i Norge. Disse må være to uker i karantene før de kan reise ut på riggene.

– Når så mange ansatte hos oss får beskjed om at de mister jobben, utfordrer det motivasjonen hos mange. Men samtidig er det nå minst like viktig at vi sørger for å følge tiltakene for smittevern, så vi opprettholder den aktiviteten vi har. Vi må gjøre alt vi kan for å verne driften, det handler både om vern av arbeidsplasser og kunderelasjoner, sier Korsgaard.

Les også Equinor har kuttet over 40 milliarder kroner