Nå tilbyr flere strømselskaper å betale deg for å bruke strøm

Mildt vær og mye nedbør gir ekstraordinære strømpriser.

Her ble flomlukene i Øvre Leirfoss i Nidelva i Trondheim åpnet under flom i 2011. I år venter NVE flom igjen, og selskaper forbereder seg på fulle vannmagasiner. Vis mer Thor Nielsen

Publisert: Oppdatert: 3. april 2020 16:36 , Publisert: 3. april 2020 15:40

I mars har vi hatt rekordlave strømpriser grunnet mye nedbør og mildt vær.

Ifølge Nordpool har Oslo, Kristiansand og Bergen hatt en gjennomsnittlig strømpris på 9 øre per kilowattime, mens Molde, Trondheim og Tromsø hadde gjennomsnittspris på 10 øre per kilowattime den foregående måneden.

Nå er prisene blitt såpass lave at flere aktører opererer med negative strømpriser for nye kunder.

I Oslo tilbyr syv aktører dette, ifølge Forbrukerrådets prissammenligningstjeneste strompris.no.

Lærdal Energi, GNP Energy, Akraft, Agva Kraft og Telinet Energy tilbyr å betale kunden 2,10 øre per kilowattime. Hurum Kraft betaler kundene 1,60 øre per kilowattime, mens Ishavkraft betaler 1,06 øre per kilowattime.

Samtlige av selskapene garanterer denne prisen i seks måneder for nye kunder.

– En rar situasjon

– Vi subsidierer et spotpristilbud som heter Hurum Påskevarme med noen øre. Da vi lanserte strømproduktet var strømprisene blitt sjeldent lave. Dermed betaler vi faktisk nye kunder for å bruke strøm. Det er jo en rar situasjon, men likevel hyggelig å bidra med i vanskelige tider for mange, skriver administrerende direktør Christian Aakermann i Hurum Kraft i en pressemelding om de noe uvanlige prisene.

Daglig leder Sigrun Eggen i GNP Energy, som nå tilbyr den billigste prisen sammen med fire andre selskaper, forteller at de valgte å legge seg på en negativ pris for å holde følge med konkurrentene.

– Det er jo litt sånn markedet er blitt, det er tøff konkurranse i en bransje med små marginer. Vi har satt ned prisen for å være konkurransedyktige, og henger med så lenge vi ser at vi har mulighet til inntjening etter endt kampanje, sier Eggen til E24.

Tor Reier Lilleholt, som er analysesjef ved Wattsight, forklarer at det som nå har skjedd er det de kaller en ekstraordinær hydrologisk situasjon.

– Vi har fått mye nedbør og snø i fjellet. Det er langt over normalen, og det ligger høyt. Når det smelter vil det skape press i systemet, og mange vannmagasiner vil renne over, sier Lilleholt.

Dette betyr at vannet som er i magasinene nå enten må brukes i kraftproduksjonen, eller så vil det renne over.

– Dette har gjort at prisene har gått nedover helt siden januar, sier analytikeren.

Coronaeffekt på toppen

Oppå denne situasjonen kom coronapandemien.

– Den reduserer forbruket, og gjør at alle prøver å sette lavere priser, for å selge mest mulig, sier Lilleholt.

Han anslår at strømmarkedet vil være svært gunstig for forbrukerne frem til november – desember i år.

– Først da får selskapene muligheten til å prise annerledes, sier Lilleholt, som legger til at situasjonen er ganske låst.

– Vi må tilbake til 1999–2000 for å finne langvarige priser som er så lave. Kanskje til og med 1992–1993, sier han.

